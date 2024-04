Perché Sirio di Lazza potrebbe diventare il primo disco di diamante in era Fimi

video suggerito

A cura di Vincenzo Nasto

Lazza, foto di Bogdan Piakov

Lo scorso 15 aprile, FIMI ha pubblicato le nuove certificazioni e tra i tanti dischi italiani, spicca, per l'ennesima volta, Sirio di Lazza. Un progetto, diventato anche il biglietto d'ingresso nell'alta società per Lazza, e che rischia, dopo due anni, di diventare il primo disco di diamante in epoca Fimi. Non solo il primo disco di diamante con un disco rap, ma un progetto in grado di accumulare oltre un miliardo di ascolti su Spotify. Sirio ha rivoluzionato la carriera di Lazza, portandolo anche sul palco del Festival di Sanremo 2023 con Cenere, che gli ha permesso di aprirsi ancora di più al pubblico nazionale ed internazionale. Un progetto in cui ci sono protagonisti del calibro di Geolier, Sfera Ebbasta, Noyz Narcos, ma anche Tory Lanez e French Montana.

Con il nono disco di platino di Sirio, aprile 2024 diventa uno dei mesi preferiti per l'autore milanese, in attesa del nuovo album, annunciato per il 2024. Infatti, solo all'inizio di questo mese, Replay, l'ultimo brano ancora non certificato del disco, dopo due anni ha conquistato il disco d'oro: tutte le tracce di Sirio hanno ricevuto una certificazione. Ma non solo, perché nel 2022, Sirio, oltre a vincere il premio di disco più venduto in Italia, aveva superato un record storico, in era FIMI: 21 settimane non consecutive in vetta alla classifica degli album più venduti per il progetto, battendo anche Vivere o niente di Vasco Rossi del 2011, che si era fermato a 19.

Ma perché bisogna sottolineare in epoca FIMI? Perché c'è un altro disco di diamante rap e per trovarlo bisogna ritornare al 1996. Si tratta di Così com'è, progetto degli Articolo 31: all'epoca il disco ha venduto 600mila copie fisiche, con all'interno brani storici come Tranqi Funky, Il funkytarro, 2030, Così e cosà e Domani. Ma non solo, perché anche in epoca FIMI, il disco ha raggiunto una certificazione dorata, segno del peso che il progetto ha avuto nell'evoluzione del rap in Italia.

Nel frattempo è arrivata Cenere a febbraio 2023, il brano che ha scalato quasi tutte le posizioni in classifica, dando l'opportunità a Lazza di competere per il podio finale del Festival. Il brano, con oltre 150 milioni di streaming su Spotify, è diventato il singolo più venduto in Italia nel 2023, ma non solo. Perché con l'addio di Amadeus, dopo il quinto Festival di Sanremo 2024, Cenere è diventato non solo il brano più certificato dei Sanremo del conduttore, ma anche l'unico ad aver conquistato 8 dischi di platino. Lazza è ritornato, poi, l'anno successivo sul palco dell'Ariston, questa volta per presentare al pubblico 100 messaggi. Si potrebbe sottolineare come il brano avrebbe potuto puntare alla vittoria finale dell'edizione.

Ma quali sono i brani con più ascolti di Sirio? A svettare su tutti, anche grazie a un grande slancio avuto grazie a TikTok, c'è Uscito di galera. Il brano ha superato i 117 milioni di ascolti, mentre sulla piattaforma cinese aveva superato i 100mila video condivisi con il suono in sottofondo. Aveva, perché anche Lazza, come quasi tutti gli artisti Universal, ha dovuto rinunciare alla pubblicazione della propria musica su TikTok. Destino simile per Panico, prodotto da Takagi e Ketra, che si piazza al secondo posto con 104 milioni, mentre chiude il podio una delle collaborazioni più interessanti dell'album: Piove con Sfera Ebbasta.

Sembra esserci stato, proprio in quel momento, un passaggio di consegne tra uno dei più titolati artisti in Italia e Lazza, che da quel momento quasi non lascerà più salire nessuno in testa alle classifiche di rap italiano. Quasi, anche grazie all'evoluzione di Geolier, che dopo il successo de Il coraggio dei bambini e l'esordio sanremese con I p’ me, tu p’ te, sta giocando allo stesso livello dell'autore milanese. Bisognerà capire cosa riserverà il 2024, ma è altamente improbabile che un disco rap possa guadagnare gli stessi numeri di Sirio.