Guerra in Ucraina, i russi avanzano a est e Kiev ammette: “La situazione peggiora, Mosca guadagna terreno” Le forze militari russe continuano a guadagnare terreno sulla zona est dell’Ucraina. Avanzamenti modesti, secondo gli analisti, ma che segnano per il momento un’importante stacco da Kiev. Le forze militari ucraine ammettono: “La situazione è peggiorata” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

L'esercito di Kiev ha dovuto ammettere che la situazione in Ucraina è visibilmente peggiorata e che le forze militari russe continuano ad avanzare. Vladimir Putin continua a conquistare villaggi e l'esercito di Mosca ha registrato una notevole avanzata nella regione settentrionale di Kharkiv. I progressi russi, secondo quanto ammesso perfino dalle forze militari ucraine, sono ormai quotidiani e si riflettono sull'umore dei soldati e sul campo di battaglia.

Secondo quanto riportato dalla CNN, i progressi militari restano comunque modesti e nonostante l'avanzata, la Russia continua a conquistare poco terreno di volta in volta ma si tratta comunque di un passo avanti che Kiev non riesce a contrastare senza munizioni e aiuti da parte degli Stati Uniti e più in generale dall'Occidente.

I progressi nella regione di Donetsk

Uno degli sforzi maggiori da parte di Mosca lo si registra nella regione di Donetsk, dove le forze russe stanno conquistando terreno in 8 diverse località, lungo 20-25 km di prima linea in circa 24 ore. Secondo quanto reso noto da alcuni analisti militari ucraini, i russi avrebbero preso il controllo degli insediamenti di Semenivka e Berdychi. Il capo dell'esercito ucraino, Oleksandr Syrskyi, ha confermato quest'informazione solo domenica con un post su Telegram.

I combattimenti a Krasnohorivka

Sono stati segnalati combattimenti in corso anche nei pressi della grande fabbrica di mattoni della città di Krasnohorivka, sempre a Donetsk. Nella struttura, i militari ucraini hanno organizzato un vero e proprio centro operativo per contrastare le operazioni russe: se l'esercito di Putin riuscisse ad abbattere le resistenze ucraine, verrebbe meno un importante pilastro per l'umore delle forze militari di Kiev e per i civili ucraini. Con la caduta della fabbrica, Krasnohorivka potrebbe dirsi conquistata.

Gli analisti ucraini accusano le forze militari di Kiev e i loro portavoce di "comunicazioni irrealistiche" su quelli che sono gli esiti delle battaglie. "Diffondere video di soldati russi feriti su Telegram – hanno specificato – non vuol dire che l'Ucraina mantenga il controllo della situazione. Puoi guardare il video quanto vuoi, ma il quadro della situazione è molto diverso da quello che viene raccontato dalle televisioni".

Il capo dell'esercito ucraino ha quindi ammesso che la situazione sul fronte ucraino è peggiorata. “Cercando di sfondare la linea ucraina del fronte, il nemico ha creato un vantaggio significativo in forze e mezzi”, ha concluso Syrskyi. Entro la fine della primavera, la Russia potrebbe tentare un nuovo grande attacco per sfruttare il vantaggio in termini di munizioni prima che le forniture statunitensi, autorizzate la scorsa settimana, arrivino a Kiev.