Guerra Ucraina, Mosca avanza a Kharkiv: evacuati in 4mila. Missile contro edificio a Belgorod: 15 morti Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina: è salito a 15 bilancio dei morti nell’attacco contro un edificio a Belgorod. Kiev non ha commentato. Mentre le truppe russe avanzano a Kharkiv, Putin ha proposto la nomina di Andrei Belousov alla carica di ministro della Difesa, finora ricoperta da Serghei Shoigu. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Il palazzo colpito a Belgorod (immagine da Telegram).

Continua l'avanzata dei soldati russi in Ucraina. In particolare, le truppe di Mosca hanno intensificato nelle scorse pre l'offensiva su Kharkiv, dove sono state evacuate circa quattromila persone. L'esercito ucraino ha detto di essere stato costretto ad abbandonare alcune posizioni nel nord della regione per il pesante assalto russo e che aree popolate sono passate sotto il controllo nemico. Il comandante delle forze locali ha ammesso che la "situazione è peggiorata nella regione".

Attacchi in regione Sumy, un morto e due feriti

Gli attacchi sono proseguiti anche sulla regione ucraina orientale di Sumy, ha riferito oggi l'amministrazione militare dell'oblast citata dai media locali. Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite. La città più colpita è stata quella di Bilopillia, viene specificato. Stanotte l'allarme antiaereo è scattato in totale in cinque regioni dell'Ucraina: Dnipropetrovsk, Poltava, Sumy, Kharkiv e Chernihiv.

Mosca: bilancio finale vittime Belgorod è di 15 morti

Intanto, è salito a 15 morti e 17 persone tratte in salvo il bilancio del crollo parziale di un condominio residenziale di 10 piani nella città russa sudoccidentale di Belgorod, colpita ieri da un attacco ucraino. Lo ha reso noto stamattina a operazioni di ricerca terminate il Ministero per le Emergenze russo, citato dall'agenzia di stampa Tass. Kiev, da parte sua, non ha commentato quanto successo.

Secondo il ministero della Difesa di Mosca, le difese aeree russe hanno abbattuto sei missili Tochka-U e sei razzi sulla regione di Belgorod. L'edificio residenziale è stato "danneggiato" proprio da un frammento di missile Tochka-U. Il Kyiv Independent precisa di non aver potuto verificare in modo indipendente le notizie.

Putin propone Belousov al ministero della Difesa al posto di Shoigu

Il presidente russo Vladimir Putin ha nel frattempo proposto la nomina di Andrei Belousov alla carica di ministro della Difesa, finora ricoperta da Serghei Shoigu. Lo si legge in un messaggio sul canale Telegram del Consiglio della Federazione citato dalla Tass. Nel governo precedente, Belousov aveva ricoperto l'incarico di primo vice primo ministro. Il capo del Cremlino ha invece chiesto di riconfermare Sergei Lavrov come ministro degli Esteri. Le nomine saranno sottoposte al Consiglio della Federazione in una riunione del 14 maggio.