"Siete seri?", la reazione incredula di Taylor Swift ai record di The Tortured Poets Department Taylor Swift ha commentato i record del suo ultimo album The Tortured Poets Department, quattordicesimo disco al primo posto della classifica.

A cura di Francesco Raiola

Taylor Swift (AP Photo/Ashley Landis)

Non c'erano dubbi sull'impatto che The Tortured Poets Department, il nuovo album di Taylor Swift avrebbe avuto sul mercato, eppure ogni volta si contano i record battuti dalla popstar americana che li rinnova a ogni uscita, che siano album di inediti o le nuove edizioni dei suoi album vecchi, riregistrati per riprendere in mano il controllo. Anche TTPD, ovviamente, ha continuato a macinare successi ma soprattutto stream, risultando il quattordicesimo album della cantautrice a volare in testa alla Billboard 200, ovvero alla classifica americana degli album più venduti della settimana, e si appresta a diventare l'ennesimo caso musicale dell'anno.

Il commento di Taylor Swift

È la stessa Taylor Swift ad aver voluto condividere con i suoi fan e col pubblico che la segue l'entusiasmo per i risultati ottenuti in pochi giorni dall'album. Un misto di felicità e sorpresa (questa bisogna vedere quanto reale, visto che l'attesa era enorme e i risultati straordinari prevedibili) che la cantautrice ha voluto condividere coi suoi fan sui social, anche se prima aveva postato la notizia dell'ennesimo album in prima posizione, condividendo un tweet di Billboard che ne dava notizia e commentando con: "In che senso?". Insomma, Swift ha pian piano deciso di intervenire sui social per commentare quanto sta accadendo e i record che stanno riempendo le pagine dei giornali.

"Mi scoppia la testa. Sono completamente sbalordita dall’amore che avete dimostrato per questo album. 2,6 milioni (di album venduti, ndr) MA SIETE VERAMENTE SERI?? – ha scritto Swift su X (l'ex Twitter). Grazie per aver ascoltato, trasmesso in streaming e accolto Tortured Poets nella vostra vita. Mi sento completamente sopraffatta. Ero già così entusiasta di tornare in tour, ma voi stai facendo QUESTA COSA?? Il 9 maggio non arriverà mai abbastanza presto". Con questo 14° primo posto raggiunge Jay Z in questa speciale classifica, diventando, col rapper, l'artista solista con più numeri uno nella storia, benché il primo posto assoluto sia ancora lontano: in testa, infatti, ci sono i Beatles con 19 album in prima posizione.

Come si contano gli album venduti nell'era streaming

Il riferimento ai 2.6 milioni che fa nel post sono il numero di unità equivalente di album, ovvero, come si legge su Wikipedia "un'unità di misura utilizzata dall'industria musicale per calcolare le vendite dei dischi prendendo in considerazione i download digitali e gli stream delle singole tracce in aggiunta alle tradizionali vendite di album interi in formato fisico". Per esempio ogni unità equivale alla vendita di un album, o a 10 singoli brani venduti da un album, o a 3.750 stream audio/video senza abbonamento o 1250 stream a pagamento/abbonamento generati dai brani di un album. Di questi 2.61 milioni di album quasi 2 milioni sono album tradizionali (in download digitale, CD, LP in vinile e cassette), con i vinili che rappresentano la cifra monstre di 859 mila.