Laura Pausini celebra i 30 anni di carriera: torna sul palco col tailleur iconico del suo primo Sanremo

A cura di Valeria Paglionico

Laura Pausini ha raggiunto l'ennesimo traguardo della sua vita professionale: oggi, 27 febbraio 2023, celebra i 30 anni di carriera e non potrebbe essere più soddisfatta. Era il 1993 quando trionfava con il brano La Solitudine nella sezione Nuove Proposte al Festival di Sanremo e da allora non ha più smesso di avere successo, riuscendo addirittura a superare i confini nazionali, dalla Spagna all'America Latina. Per festeggiare al meglio questo importante successo la cantante ha pensato bene di organizzare un mini tour chiamato #LAURA30, una vera e propria maratona live a ingresso libero che toccherà tre diverse città: ecco cosa indossa sul palco.

Laura Pausini ricorda il look della vittoria sanremese

Si chiama #LAURA30 ed è il micro tour con cui Laura Pausini celebra i suoi primi 30 anni di carriera: Tre performance in 24 ore, tre città incantate dalla sua voce, New York, Madrid e Milano, il tutto a ingresso libero (previa registrazione e fino a esaurimento posti). Per il gran ritorno sul palco a esattamente 30 anni di distanza dal trionfo de La Solitudine la cantante non poteva che reinterpretare in chiave moderna e glamour il vecchio look sanremese. Si è affidata al brand Emporio Armani, che appositamente per lei ha dato vita a un completo che ricorda in modo impressionante il tailleur indossato sul palco dell'Ariston negli anni '90.

Il bozzetto di Emporio Armani

Laura Pausini in tailleur per #LAURA30

In quanti hanno bene impresse nella mente le immagini di Laura Pausini che vince Sanremo con La Solitudine? All'epoca era giovanissima e appariva elegante e rigorosa in un tailleur scuro dal taglio mannish. Emporio Armani ne ha realizzato uno nuovo per il trentennale di carriera della popstar: ha la giacca doppiopetto leggermente oversize decorata con logo e inserti gold, mentre i pantaloni sono palazzo. A completare il tutto non manca la camicia in tinta con i bottoni oro portata abbottonata fino alla gola. Anche la band che si esibisce sul palco al suo fianco indossa look Emporio Armani, declinazione dello stesso abito ma con dettagli diversi.