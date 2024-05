video suggerito

Lazza: “Il mio disco è triste perché la fama è tossica” e Laura Pausini approva Lazza si lascia andare a uno sfogo nelle sue storie Instagram, lamentando la tossicità della fama. E dalla sua parte si schiera anche Laura Pausini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Music

Lazza (foto Spada/LaPresse)

Su Instagram Lazza si è sfogato contro quelli che non capiscono i suoi cambiamenti musicali, con una stoccata alla stampa. Un lungo sfogo del rapper di "Cenere" e "100 messaggi" in cui sottolinea come la fama sia tossica, spiegando che non si può essere felici, nonostante la quantità di soldi di cui si dispone e alla fine arriva anche il sostegno di Laura Pausini che nelle sue storie condivide le parole del rapper scrivendo: "Condivido tutto". "Il mio disco è triste perché la fama è tossica. Ultimamente ho scelto di fare poche interviste, anzi in realtà non ne ho fatte proprio" ha scritto il cantante dando il via al suo sfogo.

Lazza parla, probabilmente, del suo prossimo disco, quello che seguirà "Sirio", uno degli album più certificati di questi ultimi anni, sicuramente uno dei dischi più importanti per la nuova scena rap, quello che lo ha anche portato sul palco del Festival di Sanremo dove ha portato Cenere, canzone più ascoltata del 2023, confermando la sua poliedricità. E proprio sul palco dell'Ariston, quest'anno, il cantante ha presentato il nuovo singolo "100 messaggi", brano da 65 milioni di ascolti, certificato due volte platino a cui si aggiunge il feat con ANNA in BBE: "Quasi ogni volta che parlo con qualcuno mi chiedo se mi stia davvero ascoltando o semplicemente cerchi il modo di portarsi a casa un contenuto che faccia parlare" continua.

"Detesto il fatto che ci sia qualcuno che pensa che gli sia tutto dovuto, detesto che nella testa di certa gente noi artisti dovremmo essere sempre felici e disponili perché facciamo un sacco di soldi, e quindi a noi una giornata no non è mai concessa. SPOILER: i soldi non sono tutto" dice Lazza, che parla anche di chi chiede cambiamenti e poi non li comprende: "Detesto quelli che ‘rinnovati' ma poi quando fai una cosa nuova non la capiscono e quindi ‘eri meglio prima, sei cambiato, venduto'. La realtà è che quelli che dicono così non ci capivano un cazzo prima e non ci capiscono un cazzo oggi. E non sanno quanto impegno c'è dietro il realizzare un'idea. Ma d'altronde chi sa fare fa chi non sa fare insegna".

Infine il rapper fa un riferimento anche al gossip, in un momento in cui ne è al centro, visto che qualche giorno fa, assieme alla fidanzata, Greta Orsingher ha annunciato di aspettare un figlio, mostrando un'ecografia: "Detesto condividere troppo la mia vita privata perché è come se le mie cose diventassero di tutti, però o lo faccio io o qualche ficcanaso lo fa al posto mio per fare scoop. L'unico lato veramente positivo del mio lavoro sono i concerti, ai quali sono grato di vedervi sempre più gasati e numerosi. Scusate lo sfogo