Testo e significato di Guapparìa, l'ipocrisia di Napoli nel brano di La Nina in tendenza su TikTok La Niña ha pubblicato lo scorso 21 marzo Furestà, il suo secondo album dopo Vanitas: tra i singoli dell'album c'è Guapparìa, nella top 10 di Viral 50 di Spotify Italia e in tendenza su TikTok.

A cura di Vincenzo Nasto

La Nina

La Niña, nome d'arte dell'autrice campana Carola Moccia, è ritornata lo scorso 21 marzo con il nuovo album Furèsta, anticipato dai singoli Guapparìa e Mammamà. A due anni di distanza dal suo esordio con Vanitas, la cantante si cimenta in un nuovo viaggio all'interno della tradizione popolare napoletana, dai canti al mandolino, dalla chitarra classica ai tamburi, fino alle voci delle donne che costituiscono la intro del brano di maggior successo, finora. Stiamo parlando proprio di Guapparia, arrivata nella top 10 della classifica Viral 50 su Spotify, ma apprezzato anche su TikTok, dove il brano è stato utilizzato in più di 600 video come suono in sottofondo. L'intro di Guapparia si apre con il campionamento di Zia Viola, la signora ultranovantenne protagonista del documentario Voci del popolo contadino, Voci di tamburo di Salvatore Raiola. Qui il testo e il significato della canzone.

Il testo di Guapparia

Guapparia ‘e ‘mmiez’â via

Spranga ‘e fierro e croce d’oro

Tiene ‘e sante, cride a Ddio

Ma nun chiagne pe chi more

Guapparia ‘e signuria

Brutta ‘a into e bella ‘a fore

T’he vennuto pe ddoje lire

A chi t’ha arrubbato ll’oro

Senz’ammore nun se canta

Senz’ammore nun se sona

Senz’ammore, senz’ammore

Guapparia nun tiene core

Guapparia che mania

Tutto ‘o munno vò guardà

Ma si moreno a Scampia

Aggirate ‘a capa ‘a llà

Tarantelle е guapparia

Chesto vonno ‘a ‘sta città

Na puttana ‘e cumpagnìa

Ca nisciuno vò spusà

Senz’ammorе nun se canta

Senz’ammore nun se sona

Senz’ammore, senz’ammore

Guapparia nun tiene core

Guapparia (I-a, i-a, i-a)

(Seh, seh, chiste stanno a rota)

Guapparia (I-a, i-a, i-a)

Guapparia (I-a, i-a, i-a)

Guapparia (I-a, i-a, i-a)

Guapparia (I-a, i-a, i-a)

Guapparia (I-a, i-a, i-a)

Traduzione di Giapparia

Guapparia di strada,

spranga di ferro e croce d'oro

tiene i santi, credi a Dio

ma non piangi per chi muore

Guapparia dei ricchi

brutta dentro e bella fuori

ti sei venduto per pochi soldi

a chi t'ha rubato l'oro

Senza amore non si canta,

senza amore non si suona,

senz'amore, senz'amore,

guapparia non tiene cuore

Guapparia che mania,

tutto il mondo vuole guardare

ma se muoiono a Scampia

girate la testa dall'altra parte

Tarantelle e guapparia

questo vogliono da questa città

una puttana di compagnia

che nessuno vuole sposare

Senza amore non si canta,

senza amore non si suona,

senz'amore, senz'amore,

guapparia non tiene cuore

Guapparia (I-a, i-a, i-a)

(Seh, seh, questi stanno a ruota)

Guapparia (I-a, i-a, i-a)

Guapparia (I-a, i-a, i-a)

Guapparia (I-a, i-a, i-a)

Guapparia (I-a, i-a, i-a)

Guapparia (I-a, i-a, i-a)

Il significato di Guapparia

Guapparia di La Niña è un brano pubblicato il 15 gennaio 2025, il primo singolo estratto dal secondo album ufficiale della cantante campana dal titolo Furestà. La canzone è stata prodotta da La Niña e Alfredo Maddaluno, in arte KWSK NINJA, già membro dei Fitness Forever e che aveva prodotto l'album d'esordio Vanitas. Il brano è introdotto dalla voce di Zia Viola, la signora ultranovantenne protagonista del documentario Voci del popolo contadino, Voci di tamburo di Salvatore Raiola. Il brano contiene alcuni strumenti musicale della tradizione campana: dalla chitarra classica al mandolino, passando per la tammorra e il tamburello. Guapparia sembra mostrare una vetrina differente della nuova narrazione di Napoli come città, descrivendo la teatralità del potere e della violenza del "guappo" e della "guapparia" vuota (ovvero dell'insieme di guappi, quel gruppo di persone che si comportano da bulli). La denuncia si spinge anche nel rapporto con il sacro e il profano che la città estende nel suo racconto, come quando canta: "Tiene ‘e sante, cride a Ddio, ma nun chiagne pe chi more (Hai i santi addosso, credi in Dio, ma non piangi per chi muore). Nella canzone ci sono anche alcune espressioni dialettali, come quando Moccia parla di Tarantelle che non è solo il ballo, ma in napoletano significa "problemi", mentre l'espressione "stare a ruota" sta per qualcuno che è in crisi d'astinenza.

Guapparia in top 10 della Viral 50 di Spotify Italia e in tendenza su TikTok

Il glamour napoletano si spegne poi ai confini della città, nel rapporto con la sua periferia, quando canta: "Tutto ‘o munno vò guardà, ma si moreno a Scampia, aggirate ‘a capa ‘a llà (Tutti quanti vogliono guardare, ma se muoiono a Scampia, girano la testa dall’altra parte)". Guapparìa, pubblicata lo scorso 15 gennaio, sta conoscendo un buon periodo d'esposizione su TikTok, dove il brano è stato utilizzato in più di 600 video come suono in sottofondo. Un risultato che le ha permesso di entrare anche nella top 10 della Viral 50 di Spotify Italia, dove detiene il nono posto.