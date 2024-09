video suggerito

Laura Pausini grande star per l'America Latina, un'altra nomination ai Latin Grammy per lei La cantante italiana conferma il suo posto d'onore nell'universo musicale spagnolo con la candidatura del suo album Almas paralelas nella categoria miglior album pop tradizionale.

A cura di Elena Betti

Laura Pausini ai Latin Grammy 2023

Lo scorso anno Laura Pausini era stata incoronata persona dell’anno ai Latin Grammy Awards e quest’anno il nome della cantante italiana torna a farsi notare.

Con un post sul suo profilo X Laura ha annunciato di aver ricevuto anche quest’anno una candidatura per i Latin Grammy. Non come persona dell’anno, ma la cantante trova comunque il suo spazio con una nomination nella categoria miglior album pop tradizionale per Anime parallele, in spagnolo Almas Paralelas.

Nel post, da cui si percepisce l’emozione, Laura scrive:

“Latin Grammy Nomination 2024

Sono così felice! Grazie a tutte le persone che hanno votato per me nell’accademia per farmi ottenere la nomination di Almas paralelas – Anime parallele – come “miglior album vocale pop tradizionale” e congratulazioni a tutti i nominati.

È passato solo un anno da quel momento indimenticabile a Siviglia, quando ho ricevuto il premio persona dell’anno e non potrei essere più grata di questa nomination.

Ti amo Latin Grammy

Grazie”

Gli altri nominati

Oltre alla nostra Laura Pausini, sono tanti i nomi celebri che hanno ricevuto una o più nomination. A farle compagnia nella categoria miglior album pop tradizionale c’è Diego El Cigala con Obras Maestras, Kany García con García, Juliana con Mar Adentro e Gian Marco con Aún Me Sigo Encontrando.

Considerando tutte le categorie, ad essere in testa per numero di candidature è Edgar Barrera che ne ha conquistate nove, seguito da Karol G e Bad Bunny con otto. Cinque nomination per Juan Luis Guerra e quattro per Feid, Kany García, Carin Leon e Kali Uchis. Tra i vari nomi, uno di quelli che sicuramente risuona in Italia è Shakira, che ha appena pubblicato il nuovo singolo Soltera con Anitta. Anche la cantante brasiliana ha ottenuto la candidatura per il record dell’anno, una nomination che sicuramente merita, considerando che ha trionfato anche agliMTV VMAs per la categoria Best Latin.

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 14 novembre 2024 a Miami.