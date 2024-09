Shakira lascia il palco a Miami: un fan la stava filmando sotto il vestito La cantante latina stava ballando sul suo nuovo singolo Soltera ma ha deciso di lasciare il palco quando si è accorta che un fan stava tentando di filmare sotto la sua gonna. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Elena Betti

Shakira

Shakira è tornata e come sempre mette tutti al loro posto. A marzo la cantante aveva pubblicato il suo ultimo album Las mujeres ya no lloran, dopo sette anni di assenza, ora invece è pronta presentare il suo nuovo singolo. La cantante latina si stava infatti esibendo sul palco del LIV Miami sulle note del nuovo singolo Soltera, realizzato insieme ad Anitta, quando si è interrotta bruscamente mentre ballava. Dai video si capisce il motivo: un fan la stava filmando da sotto il palco, probabilmente inquadrando sotto il suo abito. Dopo un primo avvertimento, che però non è stato ascoltato, la 47enne ha preferito scendere dal palco aiutata dalla sicurezza. Sui social media ha iniziato poi a girare il video dello spiacevole episodio.

Cosa è successo

La regina dei nuovi inizi, come ha dimostrato dopo il divorzio da Gerard Piqué, ha fatto uscire un nuovo singolo, Soltera, anche se a cantarlo non è sola ma con un’altra artista latina: Anitta, che lo scorso agosto ha pubblicato un brano anche con Victoria De Angelis. Un clima di festa al LIV di Miami, con Shakira scatenata sul palco a ballare sulle note del suo nuovo pezzo. Una festa che si è però interrotta a causa di un fan. Alcuni video della serata aiutano a ricostruire cosa sia successo. Mentre la cantante si stava esibendo, si è interrotta per tenersi la gonna, un gesto che può sembrare normale, seguito però da sguardi di rimprovero verso un punto preciso tra la folla, che rendono quel gesto più preoccupante. Dopo questo primo momento di esitazione la cantante ha però ricominciato a ballare, ma solo per poco. Dai video si vede Shakira rivolgersi a un fan facendo segno di aver visto cosa stesse facendo. Quei gesti, uniti alla sua preoccupazione nell'aggrapparsi al suo abito per no farlo alzare mentre ballava, lasciano intendere chiaramente cosa stesse accadendo. La cantante si era infatti accorta che il fan stesse provando a filmare sotto la sua gonna e gli ha fatto immediatamente cenno di smettere, ma ha comunque preferito interrompere l’esibizione. Aiutata dalla sicurezza, è stata accolta nell’area vip dove la sua nuova socia Anitta si è assicurata che stesse bene.

La reazione dei fan

Il video della serata, da più angolazioni, ha fatto immediatamente il giro dei social media e la cantante latina ha trovato il sostegno dei fan. Dopo l’episodio, infatti, in molti si sono spesi commentando e condannando il fatto. "Questo è un comportamento davvero deludente", “Le persone sono disgustose”, commentano alcuni. "Gli artisti meritano rispetto e privacy, sia dentro che fuori dal palco. È fondamentale garantire un ambiente sicuro per tutti", ha scritto un fan sotto a uno dei tanti post di denuncia del fatto.