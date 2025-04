video suggerito

Si sveglia in un campo ferita e senza vestiti dopo la serata in discoteca: 19enne sotto choc, si indaga La Procura della Repubblica di Verona sta indagando sulla presunta aggressione subita da una 19enne, che si è risvegliata in un campo in stato confusionale dopo una serata in discoteca. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

482 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una 19enne ha denunciato di essersi risvegliata in un campo in stato confusionale, ferita, piena di graffi e con i vestiti strappati. La Procura della Repubblica di Verona sta indagando sulla presunta aggressione subita.

La ragazza ha raccontato di aver trascorso la notte tra Pasqua e Pasquetta in un locale nella zona industriale di Arbizzano, frazione di Negrar, vicino Verona. Lasciato il locale intorno alle 3.30, si sarebbe poi risvegliata un'ora dopo nel campo di fronte. Non ricorda cosa sia accaduto, ma ai carabinieri ha parlato di tre persone in una macchina bianca. È stata curata e sottoposta ad accertamenti prima all'ospedale di Negrar e poi a Verona, all'ospedale di Borgo Trento.

Secondo una prima ricostruzione, la 19enne potrebbe essere stata drogata a sua insaputa: potrebbero averle messo delle sostanze stupefacenti nel cocktail, per farle perdere conoscenza. Per questo, fondamentali saranno gli esiti degli esami clinici e tossicologici. Le indagini si stanno orientando soprattutto verso questa ipotesi, la più verosimile, ma la vicenda è ancora tutta da chiarire. Sono in corso le indagini sulla presunta aggressione sin dal momento della denuncia presentata ai carabinieri.

Instagram

La madre della giovane su Instagram ha chiesto aiuto a chiunque fosse nei paraggi quella notte tra le 3.30, orario di uscita della figlia dal locale e l'ora successiva, quando ha ripreso i sensi nel campo. E ha ringraziato nelle Stories chiunque si sia attivato per dare informazioni e abbia condiviso la propria storia personale, per essere di supporto. "Non è ora di dire stop?" ha scritto.

Instagram @hangar18verona

Ha commentato la vicenda anche la discoteca coinvolta nei fatti, che sul social ha condiviso un lungo messaggio di vicinanza alla 19enne: "Siamo profondamente scossi e vicini a lei con tutto il nostro cuore. Come organizzatori e genitori riteniamo inaccettabile ogni forma di violenza. La sicurezza delle ragazze è, e continuerà a essere, la nostra priorità assoluta. Siamo con te, siamo con tutte le donne".