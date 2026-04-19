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Spari nella notte in una discoteca di Bisceglie: muore 43enne per un colpo al collo

Un 43enne è morto dopo essere stato ferito da un colpo di pistola in discoteca a Bisceglie. Indagano i carabinieri.
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A cura di Maria Neve Iervolino
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Un 43enne è morto dopo essere stato ferito da un colpo di pistola all'interno di una discoteca a Bisceglie. Si tratta del 43enne Filippo Scavo, raggiunto da almeno un colpo alla base del collo. L'episodio si è verificato nella discoteca Divinae Follie nella notte. Qi sono stati esplosi alcuni colpi di pistola, uno dei quali lo ha raggiunto e ferito mortalmente.

Dopo la chiamata al 118 sul posto sono arrivati i Carabinieri e il personale del servizio di emergenza, ma nonostante la corsa verso l'ospedale di Bisceglie, l'uomo è morto intorno alle ore 4.40, poco dopo essere arrivato in pronto soccorso.

Per chiarire la dinamica dei fatti è in corso l'accertamento da parte dei Carabinieri del comando provinciale di Trani e della tenenza di Bisceglie.

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