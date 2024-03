Shakira dopo la fine dell’amore con Piquè: “Non mi interessa ritrovare l’amore” La delusione legata alla fine della storia d’amore con Gerard Piquè ha messo Shakira in una condizione di sfiducia nei confronti dell’amore in generale: “Non so se mi piacerebbe ritrovarlo, probabilmente no”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

32 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo la fine della lunga storia d’amore con Gerard Piquè, padre dei suoi due figli, Shakira ha perso fiducia nell’amore. A rivelarlo è la stessa cantante, ospite dello show Apple Music 1 di Zane Lowe. La separazione da Piquè risale al 2022, anno in cui la cantante avrebbe scoperto la relazione extraconiugale tra il compagno e la modella Clara Chia Marti. Ne è seguita una rottura drammatica che ha raggiunto l’apoteosi quando l’artista ha dedicato all’ex e alla sua nuova compagna la canzone “Music Session vol. 53”, brano che ha reso di dominio pubblico la notizia del tradimento. A distanza di quasi un anno da quel momento, Shakira annuncia di avere smesso di cercare l’amore.

Shakira: “Forse non invecchierò con un partner”

“Pensavo che l’amore sarebbe stato sempre lì per me e questo è uno dei miei sogni infranti”, ha dichiarato la cantante, “Non so se mi piacerebbe ritrovarlo, probabilmente no”. Ad aiutarla a superare questo periodo drammatico sarebbero stati gli amici di sempre: “Sono sempre stata in coppia ma quando non lo sono più stata e ho dovuto affrontare i momenti più bui della mia vita, gli amici erano lì e mi hanno sostenuta. Cose non invecchierò con un partner, ma invecchierò circondata da buoni amici”.

L’intervista di Shakira a Verissimo

Shakira ha raccontato quanto accaduto negli ultimi mesi anche nel corso dell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin durante la puntata di Verissimo in onda domenica 24 marzo:

Le difficoltà non arrivano mai sole, questi anni sono stati difficili. Ho dovuto affrontare i problemi e la dissoluzione della mia famiglia per la quale ho sofferto, e l'incidente di mio padre. Era venuto a Barcellona per stare con me ed è stato vittima di un incidente. Ho dovuto combattere tante battaglie contemporaneamente e credo che in qualche istante ho dovuto raccogliere da terra i pezzi che mi integravano, ho dovuto ricostruirmi. La colla è stata la musica.