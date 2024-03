Shakira dopo la separazione da Piquè e l’incidente del padre: “Ero a terra, distrutta in mille pezzi” Shakira ospite di Silvia Toffanin a Verissimo parla della separazione dall’ex marito Gerard Piquè e dell’incidente del padre: “Le difficoltà non arrivano mai sole, questi anni sono stati difficili. Ho dovuto raccogliere da terra i pezzi che mi integravano, ho dovuto ricostruirmi. La musica è stata la colla”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Shakira è l'ospite internazionale della puntata di Verissimo del 24 marzo. La star del pop-latino è tornata sulla scena musicale con il nuovo album, Las Mujeres Ya No Lloran, uscito il 22 marzo dopo sette anni dall'ultimo, e a Silvia Toffanin e al pubblico di Canale 5 ha parlato della sua rinascita, del potere della musica che le ha permesso di risollevarsi dalle esperienze più difficili trasformandole in momenti preziosi. L'artista colombiana negli ultimi 12 mesi è stata al centro del cronaca rosa mondiale per la separazione dal suo ex marito Gerard Piqué, ex calciatore del Barcellona, diventata di dominio pubblico per alcuni attacchi che lei gli ha rivolto, anche attraverso le sue canzoni. L'artista scoprì di essere stata tradita, poco dopo il padre fu vittima di un incidente: "Le difficoltà non arrivano mai sole".

Le parole di Shakira, rinata grazie alla musica

"Sono molto felice, è un album al quale ho lavorato per molti mesi e ora che è uscito non rappresenta solo me, ma tante persone. Ci sono tante donne che si identificano con le esperienze di cui parlo nell'album": così Shakira, ospite di Verissimo, ha commentato l'uscita del nuovo album, pubblico dal 22 marzo, nel quale racconta la fine della storia con Piqué. La star colombiana è riuscita, grazie alla musica, a superare il periodo difficile attraversato: "Questo album mi ha aiutato a superare diverse difficoltà, la musica ha una funzione terapeutica. Ho trasformato il dolore in forza e la frustrazione in creatività. Le mie lacrime si sono trasformate in diamanti dopo gli alti e bassi della mia vita. Le mie canzoni mi hanno aiutato a superare molte difficoltà. Il sostegno che ho ricevuto è stato incredibile, mi ha dato la fiducia per ricostruire me stessa, per poter riuscire a portare a termine questa rinascita. Oggi sono più forte di un diamante".

"Dopo la separazione da Piqué, mio padre è stato vittima di un incidente"

Shakira con Silvia Toffanin ha parlato dell'amore che prova per la sua famiglia: "Mia madre mi ha sempre fatto capire che avrei potuto raggiungere i miei sogni, mi ha dato tanta fiducia, e mi è servita. Quando ho dubitato di me stessa, ho fatto ricorso a quella fonte di fiducia che mia madre mi ha lasciato". Dopo i problemi scoppiati in famiglia per il tradimento di Piquè, il padre ha avuto un incidente. L'artista ha così continuato: "Lui è il mio migliore amico. Le difficoltà non arrivano mai sole, questi anni sono stati difficili. Ho dovuto affrontare i problemi e la dissoluzione della mia famiglia per la quale ho sofferto, e l'incidente di mio padre. Era venuto a Barcellona per stare con me ed è stato vittima di un incidente. Ho dovuto combattere tante battaglie contemporaneamente e credo che in qualche istante ho dovuto raccogliere da terra i pezzi che mi integravano, ho dovuto ricostruirmi. La colla è stata la musica". Oggi è sola, come racconta nella canzone ‘Ultima‘:

Nella canzone Ultima dico che voglio stare da sola. Ora sono sola, così mi sento e ne ho bisogno. Devo occuparmi dei miei figli e dei miei progetti. Voglio ritrovare me stessa.