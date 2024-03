Testo, traduzione e significato di Última, Shakira racconta la fine del matrimonio con Piqué Dopo BRZP Music Sessions Vol. 53, o TQG con Karol G, Monotonia e El Jefe con i Fuerza Regida, Shakira ritorna con un nuovo brano per il suo ex marito Gerard Piqué. Qui il testo, la traduzione e il significato di Última. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Da poche ore è stato pubblicato il nuovo album di Shakira dal titolo Las Mujeres Ya No Lloran (Le donne non piangono): si tratta del ritorno della cantante, a sette anni di distanza da El Dorado. La cantante di origini colombiane è ritornata sotto i riflettori soprattutto negli ultimi 12 mesi, quando la separazione dal suo ex marito Gerard Piqué, ex calciatore del Barcellona e della nazionale spagnola, è diventata di dominio pubblico per alcuni attacchi, anche attraverso le sue canzoni. Anche in quest'album, c'è un brano con un chiaro riferimento al loro rapporto, dal titolo Última. Shakira aveva anticipato la sua esistenza all'interno del progetto, sottolineando come il titolo suggerisca anche l'intenzione, da parte della cantante, di mettere un punto alla loro relazione, anche dal punto di vista musicale. Qui il testo, la traduzione e il significato di Última.

Il testo di Última, la canzone di Shakira contro Piquè

La traduzione di Última, la canzone di Shakira contro Piquè

Il significato di Última

Il cerchio sembra essersi chiuso: Última potrebbe rappresentare l'ultimo capitolo della saga musicale tra Shakira e il suo ex marito Gerard Piqué. E a suggerirlo non è solo l'intervista rilasciata dalla cantante sul suo futuro, ma anche la malinconia che la versione piano-voce del brano cerca di stimolare. Infatti, rispetto al BRZP Music Sessions Vol. 53, o a TQG con Karol G, Monotonia e El Jefe con i Fuerza Regida, Última non è un attacco diretto al suo ex marito, ma una riflessione su come il matrimonio sia andato a pezzi. All'interno è possibile trovare alcune tracce di accettazione, come quando Shakira canta "Non cercare di convincermi, te lo chiedo, è già deciso, ciò che abbiamo imparato è tutto ciò che resta" o come quando descrive quanto le due parti si stessero allontanando pian piano: "Volevi uscire e io volevo rimanere a casa con te, tu volevi conquistare il mondo e io volevo solo averti, ormai nemmeno i tuoi amici si adattavano ai miei, era più facile mescolare acqua e olio".

Non sembrano esserci in questo brano colpevoli nelle parole di Shakira, che evidenzia anche il lato emotivo di Piqué, quando canta: "Dici che ti facevo sentire come se nulla fosse mai abbastanza per me, e che per me tutto era poco, insufficiente". Non sembrano esserci, per adesso, dei passi indietro, anche se la donna nell'ultimo hook prima del ritornello finale canta: "Probabilmente col tempo mi pentirò e un giorno vorrò tornare a bussare alla tua porta, ma ora devo imparare a stare sola".