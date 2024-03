Shakira ha ancora una canzone su Piqué e rivela: “Ho sacrificato la mia carriera per lui” Shakira è tornata a parlare di Pique e della loro relazione in un’intervista in cui ha svelato l’esistenza di un’altra canzone che ha l’ex marito come protagonista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Shakira e Piqué

C'è un'altra canzone su Pique nel prossimo album di Shakira dopo il dissing contenuto in Bzrp Music Sessions, Vol. 53. Lo ha confermato la stessa cantante in un'intervista concessa al Times in vista dell'uscita del suo nuovo album in sette anni Las Mujeres Ya No Lloran (Le donne non piangono), che sarà pubblicato il prossimo 22 marzo. Shakira ha parlato di nuovo della relazione con l'ex difensore del Barcellona e della nazionale spagnola con cui ha due figli, Milan di 11 anni e Sasha di 9 e ha ammesso: "Per molto tempo ho messo in pausa la mia carriera, per stare accanto a Gerard, così avrebbe potuto giocare a calcio" e ha aggiunto: "C'è stato molto sacrificio per amore"

Shakira e Piqué si conobbero durante i Mondiali in Sudafrica quando la cantante colombiana stava promuovendo la sua Waka Waka (This Time for Africa), e lì nacque la storia che sarebbe stata ufficializzata l'anno successivo attraverso i social. I due si sono separati nel giugno del 2022 e in un'intervista a Billboard che le diede la copertina, Shakira parlò di come avesse creduto di poter stare per sempre con l'ex calciatore: "La mia priorità era la mia casa, la mia famiglia. Ho creduto in quel ‘finché morte non ci separi'. Ho creduto a quel sogno. I miei genitori stanno insieme, non so, da tipo 50 anni, e si amano come il primo giorno, di un amore unico e irripetibile, quindi so che è possibile".

Parlando di questa storia, poi, Shakira ha confermato che esiste anche un'altra canzone che ha come protagonista l'ex marito: il brano si chiama Ultima e alcuni dei versi sarebbero "Sicuramente col tempo te ne pentirai/ E un giorno vorrai tornare alla mia porta". Quando le è stato chiesto se queste parole siano rivolte a Piqué, Shakira ha risposto: "Voldemort, quello che non dovrebbe essere menzionato? Spero che sia l'ultima canzone che scriverò su questa cose e su di lui" e aggiungendo: "Sentivo che c'era ancora qualcosa lì, bloccato nella mia gola, e avevo bisogno di tirarlo fuori".

Al Times, riguardo la loro relazione, la popstar colombiana ha anche aggiunto: "C'erano così tanti pezzi della mia vita che si sono sgretolati davanti ai miei occhi e ho dovuto ricostruirmi in un certo senso, raccogliendo le ossa dal pavimento e mettendole tutte insieme. E il collante che teneva insieme il tutto era la musica". Nei mesi scorsi anche a Piqué è stato chiesto della sua relazione con la cantante, ma lui ha preferito non parlarne, dicendo solo una cosa sui figli: "Ognuno ha la responsabilità di fare ciò che è meglio per i propri figli. Si tratta di proteggerli. Questo è il compito di tutti i genitori con i loro figli. Questo è ciò su cui mi concentro e questo è il mio ruolo di padre".