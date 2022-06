Shakira si prende cura del padre, che ha subito un trauma cranico dopo un incidente Dopo l’annuncio della separazione da Gerdard Piqué, la cantante ha dovuto affrontare l’incidente del padre, William Mebarak, che in seguito ad una brutta caduta ha riportato un trauma cranico.

A cura di Giulia Turco

Shakira ancora al centro delle cronache, per un evento spiacevole della vita privata. Dopo l’annuncio della separazione da Gerdard Piqué, la cantante ha dovuto affrontare l'incidente del padre, William Mebarak, che in seguito ad una brutta caduta ha riportato un trauma cranico con danni permanenti.

Il padre vivrà a casa sua per qualche tempo

Nella giornata del 7 giugno il padre di Shakira è stato dimesso dall’ospedale di Barcellona dopo un ricovero durato diversi giorni. Ecco spiegate le foto di un’ambulanza nelle vicinanze della residenza di Shakira, che avevano fatto pensare ad un attacco d’ansia della cantante. L’uomo è stato portato a casa della figlia, insieme alla moglie, dove sembra che si fermerà qualche giorno. Qui Shakira si sta prendendo cura di lui e lo sta aiutando con alcuni esercizi di stimolazione cognitiva a superare il trauma. Nel video, diffuso sui suoi profili social, la cantante lo invita a leggere una serie di cartelli con delle parole. “Grazie a tutti per l’affetto che mi state dimostrando”, ha scritto Shakira.

La separazione da Piqué

Nel frattempo i dubbi si sono trasformati in una conferma ufficiale: Shakira e Piqué si sono lasciati. Lo hanno confermato con una nota congiunta a seguito delle insistenti indiscrezioni: “Ci dispiace confermare che ci stiamo separando, per il benessere dei nostri figli, chiediamo il rispetto della privacy”. Eppure il gossip si è scatenato alla ricerca di motivazioni fondate della crisi. La giovane modella Suzy Cortez ha contattato ‘El Diario', per vuotare il sacco sui presunti comportamenti di Piqué mentre stava con Shakira: "Questo qua non vale niente – ha premesso – È stato lui a mandarmi il messaggio più diretto. Gli unici giocatori del Barcellona che non mi hanno mai mandato nulla sono stati Messi e Coutinho. Sono ottimi mariti e rispettano molto le loro mogli. Shakira non se lo meritava ".