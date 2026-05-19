Incidente nel reality Survivor, parla il concorrente che ha perso una gamba: “Sono vivo per miracolo”

Arrivano le prime parole dal letto di ospedale di Stavros Floros, il concorrente ventiduenne della versione greca del reality Survivor vittima di un grave incidente in Repubblica Dominicana. Il giovane, colpito dalle eliche di un'imbarcazione turistica durante una pausa dalle riprese a Santo Domingo, ha subito l'amputazione parziale della gamba sinistra e lesioni consistenti alla caviglia destra.

Le prime parole di Stavros Floros dopo l'incidente

Nonostante il trauma e un delicato intervento chirurgico durato sei ore al Centro Médico Central Romana, il ventiduenne, apicoltore di professione, si è mostrato sorridente in un video pubblicato sui suoi canali social: "Grazie per tutto l'amore che ho ricevuto, tutto questo è un vero miracolo. Grazie a tutti quelli che mi hanno regalato questo sorriso. I telefoni dei miei genitori e dei miei fratelli non smettono di squillare, arrivano messaggi infiniti da tutta la Grecia e dall'estero".

Nel suo messaggio, Floros ha voluto ringraziare pubblicamente Manos Malliaros, il compagno di origini greche che si trovava in acqua con lui al momento dell'impatto e che lo ha materialmente trascinato fuori dal mare, salvandogli la vita prima che morisse dissanguato: "Quello che ci unisce da questo momento in poi nessuno potrà mai cambiarlo. È un legame fortissimo e lo sarà per sempre. Ormai fai parte della mia famiglia", ha dichiarato il concorrente.

La ricostruzione dell'incidente

A fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente, smentendo le prime versioni secondo cui il giovane si fosse allontanato incautamente, è intervenuto il padre di Stavros. L'uomo ha confermato che i ragazzi stavano rispettando tutte le misure di sicurezza necessarie durante l'immersione: "I ragazzi avevano una boa di segnalazione. Mio figlio era andato a fare immersione con il suo compagno e stavano seguendo le regole. La barca lo ha colpito da dietro con le eliche. L'emorragia era incontrollabile. L'ambulanza ha impiegato almeno 20 metri ad arrivare, e altri 20 per raggiungere l'ospedale. Mio figlio è vivo per miracolo". L'uomo ha poi confermato il supporto costante della produzione del reality e del conduttore dello show, Giorgos Lianos, rimasto accanto al ragazzo in ogni momento della terapia intensiva.

Arrestato il conducente della barca: rischia il processo per negligenza

Mentre le case di produzione AcunMedya e SKAI hanno confermato la sospensione immediata del programma e l'impegno a coprire integralmente le spese mediche, si muove la giustizia locale. Il conducente dell'imbarcazione turistica è stato arrestato dalle autorità domenicane e si trova attualmente in custodia in attesa del processo. L'uomo ha ammesso davanti agli inquirenti che la boa di segnalazione posizionata dai due ragazzi era regolarmente presente nello specchio d'acqua, ma di non averla vista in tempo utile per deviare la rotta. Ora dovrà rispondere di gravi lesioni per negligenza. Nelle prossime ore, Stavros Floros verrà trasferito con un volo sanitario in un centro specializzato a Miami per essere sottoposto a un nuovo intervento di ricostruzione.