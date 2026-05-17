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Ventiduenne ha un grave incidente mentre partecipa al reality Survivor: amputata la gamba, riprese sospese

Il concorrente Stavros Floros ha avuto un incidente mentre partecipava all’edizione greca del reality Survivor. Stava facendo pesca subacquea durante una pausa dalle riprese, un’imbarcazione lo ha colpito causando gravissime ferite che hanno reso necessaria l’amputazione parziale della gamba sinistra.
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A cura di Daniela Seclì
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Incidente nell'edizione Greca del reality Survivor, le cui riprese erano in corso a Saona, un'isola nella Repubblica Dominicana. Il concorrente Stavros Floros stava facendo pesca subacquea quando è stato colpito da un'imbarcazione, riportando gravissime ferite. A seguito di quanto accaduto al ventiduenne, la produzione ha deciso di sospendere le riprese.

Cosa è successo a Stavros Floros

Le riprese erano in pausa, così il concorrente Stavros Floros ha pensato di dedicarsi alla pesca subacquea. Qualcosa, purtroppo, è andato storto. Secondo le prime informazioni diffuse dalla casa di produzione del reality Survivor, AcunMedya, un'imbarcazione turistica avrebbe colpito Floros, ferendolo gravemente alle gambe. I soccorritori sarebbero intervenuti istantaneamente, ma la situazione sarebbe apparsa critica. Secondo quanto riporta il Toronto Sun, le autorità avrebbero confermato l'accaduto e le serie conseguenze riportate dal giovane: "A causa delle gravi ferite riportate nell'impatto con le eliche del motore fuoribordo dell'imbarcazione, Stavros Floros ha subito un'amputazione parziale della gamba sinistra e una grave lesione alla caviglia destra".

Come sta il concorrente ferito nel reality Survivor

Stavros Floros si è sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Attualmente, il concorrente di Surivor sarebbe fuori pericolo. È ricoverato in terapia intensiva e ha ripreso conoscenza. Si sta valutando il modo migliore di curarlo. Tra le opzioni possibili, quella che attualmente appare più plausibile è il trasferimento aereo verso un centro specializzato negli Stati Uniti.

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Sospesa la produzione del reality

A seguito di quanto accaduto al ventiduenne, la casa di produzione AcunMedya ha sospeso la produzione del programma. In un comunicato affidato a The Wrap, hanno precisato che dalle prime informazioni disponibili, il concorrente stava praticando pesca subacquea "al di fuori del contesto competitivo del reality show". In effetti, il ventiduenne si sarebbe allontanato durante una pausa dalle riprese. AcunMedya chiarisce anche che i soccorsi sono stati immediati e il concorrente ferito è stato subito "trasportato in sicurezza". Si sta indagando per ricostruire la dinamica precisa dell'incidente. È intervenuta anche SKAI Television, la rete greca che avrebbe dovuto trasmettere il reality:

Nonostante la produzione di Survivor sia realizzata esclusivamente sotto il controllo e la responsabilità di AcunMedya, SKAI sta seguendo con attenzione gli sviluppi sulle condizioni di salute del concorrente e contribuirà in ogni modo possibile al suo trattamento e a ogni forma di ricovero o di riabilitazione necessari.

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