Al GFVip allarme virus dopo che Valeria Marini ha vomitato: “Igienizziamo tutto e laviamoci le mani”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Valeria Marini è entrata nella casa del Grande Fratello Vip come nuova concorrente e nella serata di lunedì 27 aprile si è resa protagonista di un momento che creato non poco scompiglio, a seguito di quella che a primo impatto sembra essere un'intossicazione alimentare. La showgirl, infatti, non troppo tempo dopo aver varcato la porta rossa non è stata bene e ha vomitato. Gli altri inquilini, però, temono si tratti di un virus.

La paura che Valeria Marini possa aver contratto un virus

La preoccupazione, ormai, si è impossessata dei protagonisti dell'attuale edizione del reality di Canale 5, ormai chiusi nella dimora di Cinecittà da oltre un mese e, in realtà, a poche settimane dalla fine della trasmissione. Dopo l'ingresso di Valeria Marini che, però, è stata male con lo stomaco, adducendo la colpa ad una mela mangiata poco prima di entrare nella casa, gli altri inquilini hanno ipotizzato che potesse trattarsi di qualcosa di decisamente più invasivo di una mela. Alessandra Mussolini e Paola Caruso, infatti, hanno deciso di non trascorrere la notte nella stessa stanza della showgirl, in via del tutto preventiva. Eppure, la prima a pensare potesse trattarsi di un virus è stata Adriana Volpe che ha sentenziato: "Sta ancora male Valeria, dicono che ha continuato a rimettere" e ha aggiunto: "quindi vuol dire che magari ha qualche altra cosa. Igienizziamo tutto e laviamoci spesso le mani".

La spiegazione di Valeria Marini al suo malessere

In effetti, l'arrivo della showgirl non è stato dei migliori. Ad accorgersi che non stesse al meglio delle sue possibilità è stato Raul Dumitras, che ha subito avvertito gli altri gieffini: "Sta vomitando" dice e Marini prova a spiegare cosa, secondo lei, le avrebbe procurato quel malessere: "È stata quella mela che ho mangiato, aveva qualcosa sopra" a quel punto l'acerrima nemica Antonella Elia le chiede se ci fosse qualcosa di tossico sopra, non ricevendo, però, altra risposta dalla coinquilina.