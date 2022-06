Shakira non ha avuto nessun attacco d’ansia per Piquè, ha solo accompagnato il padre in ospedale Nessun attacco d’ansia per Shakira dopo la notizia diffusa da El Periodico sul presunto tradimento di Piquè con una ventenne. Suo padre ha subito una brutta caduta, che ha richiesto il suo intervento con un’ambulanza per portarlo in ospedale dove ora è ricoverato.

A cura di Redazione Spettacolo

Nessun attacco d'ansia per Shakira dopo la notizia diffusa da El Periodico sul presunto tradimento di Piquè con una ventenne. Non si è sentita male, nessun malore improvviso dovuto allo stress, come riportato da Hola. La stampa spagnola si sta sbizzarrendo nelle ultime ore per cercare di portare allo scoperto qualche dettaglio legato alla notizia del presunto tradimento ma è lei stessa a intervenire sui social per fare chiarezza. Suo padre ha subito una brutta caduta, che ha richiesto il suo intervento con un'ambulanza per portarlo in ospedale dove ora è ricoverato.

Ho ricevuto un sacco di messaggi riguardati il fatto di avermi vista in un’ambulanza a Barcellona di recente. Voglio solo che sappiate che queste foto sono dello scorso weekend (28 maggio) quando mio padre sfortunatamente ha subito una brutta caduta che ha richiesto che lo accompagnassi in un’ambulanza all’ospedale dove ora è ricoverato. Grazie per il vostro amore e supporto.

In concomitanza con questa precisazione, è arrivato anche l'annuncio della separazione effettiva da Piquè, con il quale è stata unita per ben 12 anni. Preserveranno il loro privato e faranno in modo che tutto questo non diventi materiale per un caso di gossip mondiale, come spesso accade quando due personaggi così esposti arrivano a separarsi. Le indiscrezioni circolate fino a pochi giorni fa avevano dato per certo il distacco dopo anni d'amore e ricondotto le motivazioni a una crisi profonda, sopraggiunta dopo la scoperta di un presunto tradimento di lui. Nessuno dei due si è mai esposto o ha voluto confermare che questi dettagli corrispondessero a realtà.