Il padre di Meghan Markle trasportato d’urgenza in ospedale, si teme un ictus Thomas, padre di Meghan Markle, è stato trasportato d’urgenza in ospedale in Messico a causa di un sospetto ictus. Nessuna dichiarazione è arrivata da parte dell’ex attrice e del marito Harry.

A cura di Stefania Rocco

Sospetto ictus per Thomas, padre di Meghan Markle. Secondo quanto riferisce TMZ, il 77enne è stato fotografato mentre veniva caricato su una barella e trasportato d’urgenza in un ospedale in California. Si trovava a Tijuana in Messico quando è stato colto da un malore. L’uomo indossava una maschera d’ossigeno. Pare che non riuscisse a parlare e che sia stato costretto a scrivere su un foglio i sintomi che gli avevano consentito di comprendere di essere vittima di un malore.

Samantha Markle: “Rispettate la nostra privacy”

Samantha, figlia di Thomas e sorellastra di Meghan Markle, in una nota ha richiesta che sia rispettata la privacy del padre e della loro famiglia: “Mio padre si sta riprendendo in ospedale. Chiediamo il rispetto della privacy per la famiglia, la sua salute e il suo benessere. Ha solo bisogno di riposare”. Secondo recenti indiscrezioni, l’uomo avrebbe dovuto presenziare al Giubileo di platino della Regina Elisabetta II che si terra la prossima settimana a Londra. È probabile che proprio a causa del malore, l’uomo sarà costretto a rinunciare all’impegno. Thomas verserebbe in condizioni serie.

Il silenzio di Meghan Markle

Non ha ancora commentato pubblicamente la notizia Meghan Markle, moglie di Harry d’Inghilterra. Padre e figlia sono lontani da tempo. Si erano riavvicinati in occasione delle nozze tra l’attrice e il principe, per poi allontanarsi a poche settimane dall’evento. Meghan aveva accusato il padre di volere sfruttare la sua immagine per trarvi profitto. L'uomo l'ha accusata a sua volta di avere voltato le spalle alla sua famiglia per abbracciare la sua nuova vita fatta di agi, lussi e popolarità. La stessa accusa le era stata mossa dalla sorellastra Samantha. Alle nozze di Meghan e Harry partecipò Doria Ragland, madre di Meghan, in qualità di unico rappresentante della famiglia dell’attrice.