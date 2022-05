Cancellata Pearl, la serie animata di Meghan Markle: il motivo della decisione di Netflix Netflix ha cancellato la serie animata creata da Meghan Markle, che raccontava le avventure di una ragazza di dodici anni, ispirata dall’esempio dato dalle donne più influenti della storia.

A cura di Daniela Seclì

Netflix ha cancellato Pearl, la serie animata creata da Meghan Markle. Il progetto era stato annunciato lo scorso anno da Archewell Productions, fondata dal Duca e dalla Duchessa del Sussex, ed era pensato per le famiglie. La serie, infatti, avrebbe dovuto raccontare le avventure di una ragazza di dodici anni, ispirata dall'esempio dato dalle donne più influenti della storia. Purtroppo, però, non approderà sulla nota piattaforma in streaming.

I tagli di Netflix per fare fronte al calo di abbonati

Come riporta la BBC, da gennaio a marzo 2022 Netflix ha affrontato un calo negli abbonamenti. Entro luglio, inoltre, due milioni di utenti potrebbero decidere di rinunciare al servizio in streaming. Le motivazioni del crollo previsto sono diverse: la pluralità dell'offerta, che vede competitor come Disney + e Amazon Prime fornire un catalago sempre più ricco, ma anche la crisi generata dalla pandemia, che ha portato molte persone a decidere di rinunciare a ciò che ritengono superfluo, in modo tale da risparmiare.

Netflix collaborerà ancora con Harry e Meghan

La cancellazione della serie animata di Meghan Markle, non segna di certo la fine della collaborazione tra Netflix e la Archewell Productions. La società statunitense, infatti, ha fatto sapere che ci sono diversi progetti ancora in ballo e tra questi anche una docuserie il cui titolo sarà Heart of Invictus. Documenterà il percorso degli atleti che competono agli Invictus Games, un evento sportivo fortemente voluto dal principe Harry che vede competere veterani di guerra che hanno riportato delle disabilità mentre erano in servizio. Dunque, nonostante la serie animata Pearl sia stata cancellata, qualcosa bolle in pentola. Al momento Harry e Meghan e la Archewell Productions non hanno commentato la notizia che li riguarda.