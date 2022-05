Harry e Meghan protagonisti di una docuserie per Netflix Harry e Meghan saranno protagonisti di una docuserie su Netflix. La data d’uscita dovrebbe essere il 2023, ma intanto la coppia si è già portata avanti facendosi seguire da una troupe durante i loro viaggi.

A cura di Ilaria Costabile

Harry e Meghan saranno protagonisti di una docu-serie su Netflix. Gli ex duchi di Sussex hanno firmato un contratto milionario con il colosso streaming e l'annuncio di un prodotto che li vedesse protagonisti era atteso in tempi piuttosto brevi. Secondo i più informati si tratterebbe di docu-serie che racconta le abitudini della coppia nella loro vita hollywoodiana, sebbene non siano ancora ben chiari i tempi entro cui potrebbe apparire tra i contenuti della piattaforma.

Il progetto di una docuserie

Il fatto che Harry e Meghan siano ormai completamente estranei alle vicende della Royal Family, da cui hanno preso le distanze ormai due anni fa, li rende senza dubbio più liberi di prendere in considerazione proposte che li mettano ancora più in vista e che facciano scoprire aspetti del loro quotidiano totalmente inediti al grande pubblico. Il progetto dovrebbe essere una sorta di reality che scivola nel genere documentario, che permetterà alle telecamere di varcare la soglia della sontuosa abitazione dei due a Montecito. I due verranno seguiti passo dopo passo nei loro impegni più importanti e proveranno anche a raccontarsi. Secondo i più informati non è escluso che la docuserie possa arrivare sulla piattaforma in concomitanza con l'uscita del libro autobiografico del principe Harry, dove sono promesse rivelazioni scottati su Buckingham Palace.

L'uscita potrebbe essere nel 2023

La coppia vorrebbe che il progetto esca nel 2023, intanto i due si sono già abituati all'idea di avere le telecamere puntate 24h, tanto che hanno deciso di farsi accompagnare da una troupe durante i loro viaggi a New York e in Olanda. Non è chiaro se verrà ripreso anche il loro soggiorno a Londra, il prossimo giugno per il giubileo della regina, che vede come di consueto non pochi festeggiamenti. Inoltre, silenzio anche sulla questione Archie e Lyllibet Diana, che a quanto pare non sarebbero compresi nelle riprese della serie, ma al momento pare ci siano alcune clausole che richiedono delle migliorie per realizzare il miglior prodotto possibile sulla coppia più chiacchierata della nobiltà inglese.