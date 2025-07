video suggerito

Neil Druckmann, il creatore di The Last of Us, lascia la serie: “Ho preso una decisione difficile” Neil Druckmann lascia la serie HBO di The Last of Us per concentrarsi sui videogiochi Naughty Dog. Il co-creatore abbandona dopo due stagioni per dirigere il nuovo progetto Intergalactic. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Incredibile, ma vero: Neil Druckmann lascia la sua creatura. Una decisione che ha colto di sorpresa tutti: la mente dietro The Last Of Us ha annunciato il suo ritiro dalla serie televisiva HBO per dedicarsi completamente ai progetti videoludici di Naughty Dog.

"Ho preso una decisione difficile"

"Ho preso la difficile decisione di allontanarmi dal mio coinvolgimento creativo in The Last of Us su HBO", ha dichiarato Druckmann in una dichiarazione pubblicata sull'account Instagram ufficiale di Naughty Dog, lo studio di sviluppo di proprietà PlayStation che ha dato vita al franchise. La tempistica della decisione non è casuale. Con la seconda stagione completata e prima che inizino i lavori significativi sulla terza, Druckmann ha scelto questo momento di transizione per fare il grande passo indietro dalla televisione.

Il ritorno alle origini digitali

"Ora è il momento giusto per me di trasferire completamente la mia attenzione a Naughty Dog e ai suoi progetti futuri", ha spiegato il game director. Tra le priorità che lo richiamano al mondo dei videogiochi spicca la scrittura e la regia del prossimo titolo dello studio: Intergalactic: The Heretic Prophet, un progetto che promette di essere il nuovo grande capitolo nell'universo creativo di Naughty Dog.

Un'esperienza televisiva da record

Nonostante l'addio, Druckmann non nasconde la soddisfazione per l'avventura HBO: "Co-creare lo show è stato il punto culminante della mia carriera. È stato un onore lavorare al fianco di Craig Mazin per produrre, dirigere e scrivere le ultime due stagioni". Il riconoscimento va anche al cast e alla troupe: "Sono profondamente grato per l'approccio premuroso e la dedizione che il talentuoso cast e crew hanno dedicato all'adattamento di The Last of Us Part I e al continuo adattamento di The Last of Us Part II".