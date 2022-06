Piqué e Shakira annunciano: “Ci dispiace confermare che ci stiamo separando” Il comunicato ufficiale della coppia mette un punto alle voci incontrollate del gossip sulla crisi matrimoniale: “Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, chiediamo il rispetto della privacy”. La storia d’amore tra Piqué e Shakira iniziò nel 2010 con un banalissimo messaggio, dalla loro unione sono nati Milan e Sasha.

Shakira e Piqué hanno annunciato la separazione ufficialmente: il comunicato è stato diffuso dall’agenzia di stampa spagnola Efe.

Tra Gerard Piqué e Shakira è finita. Le voci sulla crisi matrimoniale non appartengono più solo al gossip ma trovano conferma ufficiale nella nota congiunta che la coppia ha deciso di diffondere per mettere freno alle covi incontrollate e provare ad arginare il battage mediatico che ha investito la famiglia, i figli in particolare. Si tratta dei piccoli Milan (9 anni) e Sasha (6 anni).

"Ci dispiace confermare che ci stiamo separando. Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, chiediamo il rispetto della privacy. Grazie per la vostra comprensione". Il comunicato è stato pubblicato dall'agenzia di stampa spagnola Efe con l'approvazione del calciatore del Barcellona e rappresenta un punto fermo, una linea spartiacque tra il chiacchiericcio sul tradimento del giocatore e i risvolti più dolorosi della vita privata della pop star.

La relazione, poi sfociata in matrimonio, tra Piqué e Shakira nacque nel 2010, in occasione dei Mondiali disputati in Sudafrica e vinti dalla Spagna. Allora ad accompagnare le sfide della Coppa iridata c'erano la canzone e la coreografia messi in scena dalla cantante colombiana. Fu lì che iniziò il corteggiamento e scattò il classico colpo di fulmine.

Fu il centrale catalano a fare il primo passo, provando a rompere il ghiaccio con un banalissimo messaggio come ha raccontato nel periodo più fulgido e sereno del loro rapporto: "La incontrai per la prima volta a Madrid durante le riprese del video di Waka Waka che stava girando per la Coppa del Mondo 2010. Le chiesi il numero e da quel momento cambiò tutto". A distanza di qualche giorno, dopo che Shakira era già partita per il Sudafrica, le scrisse: "Com'è il tempo lì?". La risposta della donna fu chiara e da lì prese piede quello che da flirt è diventato fidanzamento e ancora unione più stretta. "Le dissi che avrei cercato di raggiungere la finale solo per vederla". Ma erano altri tempi.

Il presente è fatto di un altro equivoco per il malore del padre a cui stata data un'interpretazione sbagliata. È il momento più duro e difficile per la star sudamericana, che sui social è stata costretta a smentire il ricovero in ospedale perché in presa a una crisi d'ansia, a un malore causatole dalla rottura con Piqué. Attraverso un post condiviso sui canali ufficiali ha chiarito che la sua corsa in ambulanza era motivata da altro, dal malessere che aveva colpito il genitore, al quale era rimasto vicino.

"Recentemente ho ricevuto alcuni messaggi di preoccupazione da parte di persone che s'erano allarmate per avermi visto in ambulanza a Barcellona. Ci tengo a chiarire che quelle foto sono state scattate il 28, quando mio padre purtroppo ha avuto una grave caduta. L'ho accompagnato personalmente in ospedale dove si sta riprendendo bene. Grazie a tutti dal profondo del cuore per il vostro sostegno e amore sempre".

Il presente è fatto di Piqué che è tornato a vivere da solo da qualche tempo, spesso paparazzato insieme al compagno di squadra Riqui Puig a tirar tardi nei locali di Barcellona. Allegro, spensierato, perso nelle notti brave tra culi di bottiglia, cosce e lenzuola. Il presente è fatto di amore finito, sentimenti disillusi e di una luna di fiele. Una brutta situazione messa apposta lì, come una pietra, a pesare sul cuore. La fine di un sogno e di una favola bella che la pop-star aveva nascosto tra le righe di uno degli ultimi brani: "Ho capito che sei falso… questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso… – recita una strofa – …la ferita che mi hai inferto non mi ha tagliato la pelle, ma mi ha aperto gli occhi. Come mai sono stata così cieca senza riuscire a vedere. Dovresti ricevere un Oscar, hai recitato benissimo".

A quale ferita si riferisce, di cosa parla Shakira? Quando è venuta fuori (anche) la scappatella con una ventenne che studia e lavora come hostess di eventi è andato tutto in pezzi. Era lei la donna ‘dello scandalo' e non la madre di Gavi (una fake news che aveva acceso i riflettori del gossip più morboso). Non c'è alcuna possibilità di rimettere assieme i cocci. Nulla sarà più come prima.