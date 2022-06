Chi è la donna con cui Piquè avrebbe tradito Shakira: la bufala della mamma di Gavi Mentre la notizia della rottura aspetta ancora conferme, spunta il nome della mamma di Gavi come possibile amante di Piqué: ma è una bufala.

Sono Laura Fa e Lorena Vázquez, le giornaliste di El Periodico che insieme conducono la rubrica Mamarizzis, ad aver lanciato la bomba che sta facendo parlare la Spagna e il mondo intero: Shakira ha scoperto il tradimento di Gerard Piqué e la coppia si sarebbe così allontanata, pare definitivamente. È lunga la lista dei nomi possibili e tanti magazine di gossip stanno cercando di scandagliare ogni pertugio della loro vita privata, incrociando spostamenti e momenti social. Non c'è un volto, ma una sorta di identikit: una studentessa, una giovane bionda 20enne che studia e lavora come hostess di eventi. E poi ci sono nomi pesantissimi, che però altro non sono che bufale. Una per tutti, l'idea che il difensore del Barcellona possa aver iniziato una relazione con la giovanile madre del nuovo fenomeno della cantera blaugrana, il piccolo Gavi.

La bufala della madre di Gavi con Piqué

Un tam tam iniziato sui social media che si è dimostrato inequivocabilmente falso. "La donna con cui Gerard Pique avrebbe tradito Shakira sarebbe la mamma del compagno di squadra del Barcellona Pablo Gavi", diceva questa voce. Notizie che sono ovviamente false e che sono state veicolate da una serie di troll via Twitter. Le fonti che riporterebbero questa notizia, infatti, sono riconducibili a portali fake: "El Periosìco" anziché "El Periodìco". Nonostante l'evidente natura "bufalara", la notizia è diventata per qualche ora di dominio pubblico e ha fatto sussultare più di una redazione, ricercando conferme ed eventuali corrispondenze.

La storia d'amore tra Shakira e Piqué

Dopo 12 anni d'amore, questa sarebbe la crisi sentimentale più importante per Gerard Piqué e Shakira. Tutto è cominciato nel 2010 con la Coppa del Mondo in Sudafrica stravinta dalla Spagna. La coppia si è incontrata durante la registrazione del videoclip "Waka Waka" e da allora non si è più lasciata. Nel 2013 e nel 2015 nascono Milan Piqué e Sasha Piqué. Dal 2018, la coppia ha cominciato a entrare in una serie di guai finanziari, tra problemi fiscali e le indagini della procura nei confronti della società del difensore. Una fase calante culminata con la notizia della rottura definitiva che, lo ricordiamo, aspetta ancora conferme.