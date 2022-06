Il messaggio nascosto di Shakira per Piqué: “Sei falso”. Sembrava la sua ultima canzone, era la vita Nel riascoltare l’ultimo brano di Shakira vengono i bridivi. Non è una semplice canzone, ma il disperato messaggio nascosto di una donna tradita: “Mi congratulo, dovresti ricevere un Oscar, hai recitato benissimo”. La cantante colombiana avrebbe già avviato il procedimento di separazione da Piqué: si annuncia battaglia legale sui due figli.

A cura di Paolo Fiorenza

Gerard Piqué e Shakira tacciono, ma in Spagna non si parla d'altro: il tradimento del calciatore del Barcellona con una ventenne sarebbe stato scoperto dalla 45enne cantante colombiana, adesso decisa a separarsi dopo 12 anni di rapporto. Lo scoop pubblicato da ‘El Periodico' è ricchissimo di dettagli: Shakira sa tutto e proprio aver dato un volto alla giovanissima amante del 35enne difensore catalano è stata la goccia che l'ha spinta a voler mettere la parola fine alla sua storia col giocatore.

La favola di Shakira e Piqué ha fatto sognare per anni: ora sembra finita

Del resto le voci che la coppia sia in crisi vanno avanti da un po' di tempo: Piqué da settimane è stato visto rincasare nel suo vecchio appartamento da scapolo a Barcellona. E poi ci sono altre testimonianze, impossibile non notare il calciatore nelle sue scorribande notturne, rigorosamente da single: è una presenza fissa dei privé di due locali notturni della città catalana, assieme al suo compagno di squadra Riqui Puig. "È scatenato" e "fuori controllo nelle feste", che durano fino alle tre del mattino ed in entrambi i locali "è stato visto accompagnato da altre donne".

La ragazza che avrebbe fatto arrivare il rapporto ad un punto di non ritorno "è una giovane bionda sui 20 anni che studia e lavora come hostess di eventi". La voce sul tradimento con la madre del compagno di squadra Gavi è invece una chiara fake news. Piqué e Shakira non dicono nulla, fuori della scuola dei figli si fanno vedere insieme ma nel privato è tutto diverso: "Oggi si parlano a malapena". Secondo ‘El Economista', indietro non si torna: la coppia – che non si è mai sposata – avrebbe già avviato a Barcellona il procedimento di separazione ufficiale. Nessuno dei due vuole soldi dall'altro, visti i rispettivi enormi capitali, ma le fonti del quotidiano parlano di probabili problemi per quanto riguarda l'affidamento dei loro due figli, Milan e Sasha.

Piqué e Shakira hanno due figli, Milan (nella foto) e Sasha

La cantante non vuole continuare a vivere a Barcellona, dove non ha amici o parenti tranne quelli di Piqué, inoltre da anni ha anche problemi col fisco spagnolo (qualche giorno fa è stato respinto il suo ultimo ricorso, dovrà andare a processo per frode), quindi ha intenzione di trasferirsi e stabilirsi in un altro Paese. Con i due figli, ovviamente. E qui iniziano i problemi: Piqué rifiuta di separarsi dai bambini, opponendo il fatto che sono nati a Barcellona, ci ​​sono cresciuti e lì hanno scuola e amici. Secondo il padre, un trasferimento sconvolgerebbe la loro vita. Nessuno dei due è disposto a cedere su questo punto, quindi se non raggiungono un accordo amichevole, potrebbe scatenarsi una battaglia legale selvaggia.

Shaqira si è recata a Ibiza due volte a maggio accompagnata dai suoi figli, ma senza il suo compagno. Quanto ai rispettivi social, non c'è traccia da tempo di foto assieme: Shaqira condivideva spesso scatti d'amore con Piqué, adesso l'ultimo risale a San Valentino. L'ultimo post della cantante di qualche ora fa è un ringraziamento ai suoi fans per il traguardo raggiunto dal suo brano del 2006 Hips Don't Lie, che su Spotify ha superato quota un miliardo. Ma nelle ultime ore è un'altra canzone di Shaqira, l'ultimo singolo pubblicato a fine aprile in collaborazione col cantante portoricano Rauw Alejandro, ad aver fatto trasalire chi lo ha riascoltato. ‘Te felicito' – brano che ha segnato il suo ritorno dopo mesi di assenza – racconta la storia di una donna che realizza che razza di serpente abbia al suo fianco e come sia stata ingannata da lui per così tanto tempo, dopo avergli dato tutta se stessa.

I tempi felici della coppia sono lontani

Il titolo del pezzo significa "mi congratulo", detto in senso ironico per sottolineare la falsità del compagno. Nel rileggere adesso il testo vengono i brividi: è l'urlo disperato di una donna che manda un messaggio nascosto al suo ex amato e al mondo intero, consapevole che di lì a poco tutto sarebbe venuto alla luce. "Per completarti mi sono fatta a pezzi – è l'attacco del brano – Mi hanno avvertito, ma non ho ascoltato. Ho capito che sei falso. Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il bicchiere".

E poi ancora: "Non dirmi che ti dispiace, sembri sincero ma ti conosco bene e so che menti. Mi congratulo con te, bella interpretazione. Su questo non ho dubbi: fai la tua parte, quello spettacolo ti si addice. Non sopporto le persone con due facce. Ho messo le mani sul fuoco per te e tu mi tratti come un'altra delle tue voglie. La ferita che mi hai inferto non mi ha tagliato la pelle, ma mi ha aperto gli occhi, li ho rossi per aver pianto così tanto per te. Non raccontarmi più storie, non voglio saperlo. Come mai sono stata così cieca senza riuscire a vedere. Dovresti ricevere un Oscar, hai recitato benissimo". Sembrava soltanto una canzone, era la vita.