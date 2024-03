La storia tra Shakira e Pique: la separazione, la nuova fidanzata del calciatore, le canzoni di lei contro lui La storia tra Shakira e Gerard Piqué è stata una delle più importanti relazioni d’amore tra personaggi famosi: l’incontro sul set di Waka Waka, la nascita dei due figli, la brusca e clamorosa separazione, i tradimenti di lui, le canzoni di lei contro di lui. Tutto quello che c’è da sapere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La storia tra Shakira e Gerard Piqué è stata una delle più importanti relazioni d'amore tra personaggi famosi. La loro storia nacque nel 2010, quando si conobbero sul set del video di Waka, Waka, canzone che fu colonna sonora dei Campionati Mondiali di Calcio in Sudafrica del 2010. Poco tempo dopo, l'ufficialità della relazione: il primo figlio, Milan, nel 2013; il secondo, Sasha, nel 2014. Un amore tanto grande che ha avuto una deflagrazione pari al loro status, con l'annuncio della separazione a causa della nuova relazione di lui con Clara Chia Marti, il tutto culminato con la famosa canzone di Shakira proprio contro Piqué.

L’incontro sul set di Waka Waka e l’inizio della storia d’amore

Galeotto fu il set di Waka, Waka dove Shakira e Gerard Piqué si incontrarono. Nessuno poteva immaginare che il videoclip dell'inno ufficiale della Coppa del Mondo Fifa 2010 in Sudafrica avrebbe dato il via alla loro storia d'amore. L'incontro sul set, quindi è stato anche l'inizio di una relazione romantica che sarebbe diventata un punto fermo nelle cronache mondiali, culminato nella nascita dei figli Milan e Sasha, che oggi hanno rispettivamente 11 e 10 anni. "La incontrai per la prima volta a Madrid durante le riprese del video di Waka Waka che stava girando per la Coppa del Mondo 2010. Le chiesi il numero e da quel momento cambiò tutto", disse l'ex difensore del Barcellona.

L’annuncio della separazione a giugno 2022 di Shakira e Pique

L'annuncio della separazione di Shakira e Piqué arriva nel mese di giugno 2022. Un annuncio con comunicato congiunto che ha scosso il mondo dello spettacolo e dello sport. Dopo anni a rappresentare una delle coppie più affiatate e affascinanti, la notizia della loro rottura ha inevitabilmente catturato l'attenzione dei media internazionali. L'annuncio fatto attraverso comunicati stampa congiunti rilasciati hanno confermato che i due stavano intraprendendo strade separate dopo un lungo percorso insieme: "Ci dispiace confermare che ci stiamo separando", avevano scritto.

Le prime dichiarazioni di Shakira dopo la fine della storia

Le prime dichiarazioni di Shakira dopo la fine della storia sono state rilasciate alla rivista Elle:

Finora sono rimasta in silenzio e ho provato ad elaborato tutto. Non è facile parlarne, soprattutto perché la sto ancora attraversando, perché sono sotto agli occhi del pubblico e la nostra momentaneamente è una separazione qualunque. È stata dura non solo per me, ma anche per i miei figli. È stato incredibilmente difficile. Ho cercato di nascondere loro la situazione per proteggerli, perché è questa la missione prioritaria della mia vita. Ma poi loro sentono cose dai loro amici a scuola, oppure si imbattono in notizie spiacevoli e questo li colpisce.

L’accordo per la custodia dei figli

Le evoluzioni della separazione sono poi proseguite con la notizia della ‘separazione pacifica' che avrebbe portato a un accordo per la custodia dei figli. In seguito a questo accordo, vi era anche la clausola di non ufficializzare alcuna altra relazione proprio per proteggere i piccoli Milan e Sasha.

La scoperta dei tradimenti di Piqué

Nel mese di settembre del 2022 Shakira rompe il silenzio sulla sua separazione da Gerard Piqué, annunciando di aver scoperto dei tradimenti di lui. Ovviamente, la priorità di entrambi è, come si conviene in questi casi, la salvaguardia dei figli: "Ho cercato di nascondere loro la situazione per proteggerli, perché è questa la missione prioritaria della mia vita. Ma poi loro sentono cose dai loro amici a scuola, oppure si imbattono in notizie spiacevoli e questo li colpisce". Shakira avrebbe fatto seguire il compagno dopo avere cominciato a collezionare i primi sospetti circa un tradimento. Solo pedinandolo e controllandone gli spostamenti, l’agenzia investigativa alla quale si sarebbe rivolta l’artista sarebbe riuscita a scoprire che la gelosia della cantante non era immotivata: il campione del Barcellona aveva una storia parallela alla relazione con Shakira. Lei era una cameriera di un ristorante, aveva 22 anni. Il difensore si è sempre difeso ritenendosi in un regime di coppia aperta. A sostenerlo Jose Antonio Aviles, giornalista vicino alla coppia: "Tre anni fa hanno vissuto una crisi, superata quando hanno deciso di diventare una coppia aperta”. In quei giorni di grande confusione si fecero tanti nomi e tanti identikit sulla possibile amante di Piqué. Si parlò, addirittura, della madre di Gavi: ma era una bufala.

Le canzoni in cui Shakira parla di Piqué: Monotonia, BZRP Music Session #53 e TQG

Shakira riversa poi il malessere per la storia finita con Gerard Piqué nella sua arte. La prima canzone che fa riferimento alla storia finita è quella con Ozuna, Monotonía. Nel brano, Shakira parla di una storia d'amore che è finita poco a poco: "No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía". La seconda canzone è quella più plateale: BZRP Music Session #53. La canzone contiene tantissime frasi diventate cult, "Cambiaste una Ferrari por un Twingo" tra le più celebri in riferimento a Clara Chia Marti. Il brano, lunga invettiva proprio a Piqué pur senza mai nominarlo, ha avuto anche la sua replica durante il podcast sulla Kings League. Il difensore mostrava un orologio Casio al polso, in riferimento al testo di Shakira: "Abbiamo raggiunto un accordo di sponsorizzazione con Casio. La Kings League ha stretto un accordo con Casio… dico sul serio!". La terza canzone è stata TQG con Karol G nella quale Shakira canta: "Vederti con quella nuova mi ha fatto male, ma sono già pronta per me stessa".

Pique annuncia il fidanzamento con Clara Chia Marti nel 2023

Sta di fatto che due settimane dopo l'uscita di BZRP Music Session #53, Gerard Piqué continua su: https://www.fanpage.it/spettacolo/gossip/pique-su-clara-chia-e-la-rottura-con-shakira-ho-fatto-quello-che-volevo-per-essere-felice/: “Ho fatto quello che volevo. Continuo a fare quello che voglio. Il giorno in cui morirò, guarderò indietro e spero di aver sempre fatto quello che volevo. Voglio essere fedele a me stesso", ha detto Piqué. Quelle immagini faranno arrabbiare Shakira, proprio per la rottura dell'accordo che c'era tra i due.

Lo scontro sui social

C'è stato poi uno scontro a distanza sui social in seguito alle dichiarazioni dell'ex difensore al podcast Jijantes: "La mia ex moglie è latinoamericana. Non avete idea di cosa mi scrivono sui social, ma non mi interessa. Zero. Non li conosco. Sono dei robot che non hanno una vita". Lei, invece, ha replicato con un breve messaggio su Twitter includendo tutte le bandiere dell'America Latina: "Orgogliosa di essere latinoamericana".

La muyeres ya no lloran, l'ultimo disco di Shakira

Ultima, la canzone nel nuovo album di Shakira su Pique

Il 22 marzo 2024 esce l'album di Shakira dal titolo La muyeres ya no lloran, frase inclusa proprio nella BZRP Music Session #53. All'interno, un'altra canzone a lui dedicata: Ultima. In una intervista, Shakira ha spiegato di aver sacrificato la sua carriera per lui: "La mia priorità era la mia casa, la mia famiglia. Ho creduto in quel ‘finché morte non ci separi'. Ho creduto a quel sogno. I miei genitori stanno insieme, non so, da tipo 50 anni, e si amano come il primo giorno, di un amore unico e irripetibile, quindi so che è possibile".