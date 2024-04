video suggerito

Shakira dimentica Piqué con l'attore inglese Lucien Laviscount, gli amici: "Lui è un morto di fama" Shakira avrebbe scelto personalmente l'attore del suo videoclip dopo essersene innamorata in Emily in Paris. Poi avrebbe deciso di "approfondire" in privato. Gli amici, però, sono preoccupati: "Lui è un morto di fama".

Shakira aveva detto che dopo la delusione con Gerard Piqué non era alla ricerca di nessun amore, ma si sa, al cuor non si comanda. Sarebbe scattata la scintilla tra la cantante colombiana e l'attore inglese Lucien Laviscount. Bello, alto, sodo, la pelle d'ebano: Lucien avrebbe stregato a tal punto la cantante che gli amici di lei l'avrebbero già messa in guardia. Perché? Pare che il bel Laviscount sia un "morto di fama". Ex di Kerry Katona in una liason nata al Celebrity Big Brother (il che la dice già lunga), l'attore sta cercando il modo di salire la scala sociale del ‘vippismo'.

Il gossip

Shakira avrebbe scelto personalmente Lucien Laviscount per il suo videoclip Punteria, dopo essersene innamorata nella serie Netflix Emily in Paris. La passione sarebbe scattata sul set, facilitati "dal copione". La loro intimità a favore di telecamere avrebbe stuzzicato la colombiana, che avrebbe approfondito la conoscenza di Laviscount in separata sede. Le fonti del Daily Mail appaiono sicure, sanno il fatto loro: "Stanno insieme, anche se non sarebbero profondamente coinvolti".

L'avviso degli amici: "Lui vuole usare lei"

Il mancato coinvolgimento di entrambi avrebbe fatto tirare un sospiro di sollievo agli amici stretti di Shakira, che avrebbero detto al Daily Mail di temere per lei. "La sta frequentando per avere la fama ‘di rimbalzo'", dice la fonte. Il curriculum amoroso di Lucien Laviscount parla chiaro: si è fatto strada intrecciando relazioni amorose con chi era più famosa di lui, come nel caso della ex cantante delle Atomic Kitten, Kerry Katona. Lucien aveva incontrato la cantante delle Atomic Kitten nel 2011 quando lui aveva 19 anni e lei 31 durante un'edizione di Celebrity Big Brother. L'amore sarebbe finito non appena le luci dei riflettori si sono spente, ma lanciando di fatto la stellina dell'attore che adesso potrebbe usare Shakira allo stesso modo.