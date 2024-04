video suggerito

Chi è Lucien Laviscount, il presunto fidanzato di Shakira: la carriera e la vita privata dell’attore Lucien Laviscount è l’attore britannico, 32 anni, al centro della cronaca rosa per la presunta storia d’amore con Shakira, nata sul set del video di Punteria, nuovo brano della pop star, che li vede entrambi protagonisti. Originario di Burnely, è noto per il suo ruolo di Alfie in Emily In Paris. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Lucien Laviscount è l'attore britannico che avrebbe stregato Shakira. I due sono stati pizzicati a cena insieme dai paparazzi di EtOnline.com e una fonte al DailyMail avrebbe confermato la loro vicinanza: "Stanno insieme, anche se non sarebbero profondamente coinvolti". Si sarebbero conosciuti sul set del video musicale di Punteria, la nuova canzone di Shakira con Cardi B e da subito sarebbe scattata la scintilla. Lui, classe 1992, è noto per il ruolo di Alfie in Emily in Paris.

Chi è Lucien Laviscount, l’attore del videoclip di Shakira

Lucien Laviscount è originario di Burnely, in Inghilterra, ed è nato il 9 giugno del 1992. 32 anni, ha studiato a Clitheroe, nel Lancashire, e ora si sta facendo strada come attore dividendosi tra grande e piccolo schermo. Dopo gli esordi in Life Bites e Coronation Street, ha ottenuto ruoli importanti in Scream Queens e in Snatch. Il successo è arrivato con Emily In Paris, con il ruolo di Alfie. Su Instagram, il cui profilo è its_lucien, conta oltre 2,2 milioni di followers. Condivide numerose foto di sé, tra lavoro e vita di tutti i giorni.

Ora è il protagonista di Punteria, il singolo di Shakira contenuto nell'ultimo album, Las Mujeres Ya No Lloran, accanto alla cantante colombiana.

La carriera: dalla prima campagna pubblicitaria per Beckham ad Emily in Paris

Ha ottenuto il successo con il ruolo di Alfie in Emily In Paris, ma Lucien Laviscount, prima di diventare un attore, ha fatto il modello per grandi firme. A 10 anni fu scoperto da Beckham mentre era per strada con sua madre: ottenne un lavoro per Marks and Spencer, azienda scelta dall'ex calciatore per una collezione di Boyswear da lui firmata, e sul set della campagna pubblicitaria ricevette i complimenti dall'imprenditore che, colpito dalla sua simpatia, lo propose per una scuola di recitazione. Fu allora inserito in un'audizione e conquistò il primo ruolo. "Beckham mi ha cambiato la vita" disse l'attore in un'intervista al Daily. Prima di Emily in Paris, ha recitato in Katy Keene, Snatch, Still Star Crossed, poi nei film Trust, Il tuo Natale o il mio? e This time next year.

La vita privata di Lucien Laviscount e il gossip su Shakira

Lucien Laviscount (foto instagram)

Lucien Laviscount, prima del gossip con Shakira iniziato a circolare negli ultimi giorni e sul quale, però, non ci sono troppe informazioni, era già stato al centro della cronaca rosa per le sue frequentazioni con donne famose del mondo dello spettacolo. Stando a quanto rivelano i media esteri, l'attore avrebbe avuto una storia con Jesy Nelson, con l'attrice Kelly Osbourne e con Kerry Katona che conobbe al Celebrity Big Brother.