Shakira rompe il silenzio sulla separazione da Piquè: “La sto ancora superando, è molto dura” La cantante, 45 anni, ne ha parlato per la prima volta in un’intervista esclusiva rilascia ad Elle. “A farne le spese sono soprattutto i miei figli. Sentono cose dai loro amici a scuola, oppure si imbattono in notizie spiacevoli e questo li colpisce”.

A cura di Giulia Turco

Shakira ha rotto il silenzio sulla dolorosa separazione da Gerard Pique. La cantante ne ha parlato per la prima volta, pur senza menzionare la nuova storia che l’ex compagno avrebbe intrapreso con una donna molto più giovane. "È davvero difficile parlarne personalmente, soprattutto perché è la prima volta che affronto la situazione in un’intervista”, ha ammesso Shakira. Nel frattempo i due ex coniugi avrebbero optato per una separazione pacifica.

La tutela dei figli è al primo posto

La cantante, 45 anni, ne ha parlato per la prima volta in un’intervista esclusiva rilascia alla rivista Elle. “Finora sono rimasta in silenzio e ho provato ad elaborato tutto. Non è facile parlarne, soprattutto perché la sto ancora attraversando, perché sono sotto agli occhi del pubblico e la nostra momentaneamente è una separazione qualunque”, spiega Shakira sulle pagine della rivista. “È stata dura non solo per me, ma anche per i miei figli. È stato incredibilmente difficile”, prosegue.

Ho cercato di nascondere loro la situazione per proteggerli, perché è questa la missione prioritaria della mia vita. Ma poi loro sentono cose dai loro amici a scuola, oppure si imbattono in notizie spiacevoli e questo li colpisce.

Nessun commento sul nuovo flirt di Pique

Poche settimane prima che la cantante rompesse il silenzio, sono uscite le clamorose foto che hanno incastrato Pique nella sua nuova relazione con Clara Chia Marti, PR di 23 anni. Nelle immagini che hanno fatto il giro delle testate internazionali, i due si scambiavano un bacio durante il Summerfest Cerdanya in Catalogna. A Shakira è stato chiesto un commento a riguardo: “Penso che quei dettagli siano troppo privati per essere condivisi, almeno in questo momento. È tutto così crudo e nuovo. Posso solo dire che ho messo tutto quello che avevo in questa relazione e nella mia famiglia”.