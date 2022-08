Le immagini di Gerard Pique con la fidanzata fanno arrabbiare Shakira: “È stato rotto un accordo” Le immagini, rilanciate dal media spagnolo Socialité, hanno fatto arrabbiare Shakira perché “tra i due c’era un accordo preciso”.

Le prime immagini di Gerard Piqué insieme alla sua nuova fidanzata, rilanciate da Socialité, hanno sconvolto il mondo del gossip. Il difensore spagnolo, bandiera del Barcelona, ha ormai ufficializzato la sua relazione con la 23enne Clara Chia Martì, che lavora proprio nello studio di produzione di proprietà del giocatore, la Kosmos Estudios. All'indomani della diffusione di queste immagini, catturate durante il Summerfest Cerdanya festival a Girona, pare che Shakira non abbia preso bene questa mancanza di rispetto da parte del suo ex marito e padre dei suoi due figli, Milan e Sasha.

I dettagli dell'accordo

Le immagini, rilanciate dal media spagnolo Socialité, hanno fatto arrabbiare Shakira perché – rivela il Mirror che cita fonti vicine alla famiglia della diva colombiana – "tra i due c'era un accordo preciso". Secondo quanto rivelato, Gerard Pique e Shakira non sarebbero mai dovuti apparire in pubblico con i nuovi partner almeno per un anno. I motivi sarebbero soprattutto legati all'integrità e al benessere dei loro figli. Questo cambierebbe tutto.

La rottura

La notizia del tradimento di Gerard Piqué ai danni di Shakira ha attirato sul calciatore tantissime critiche da parte dei fan della cantante colombiana, che ha apertamente parlato di "sofferenza" nata dopo la scoperta della scappatella di suoi marito. La rottura ha causato problemi anche tra Piqué e il legame coi suoi tifosi, che lo hanno pesantemente fischiato durante il Clasìco.

Chi è Clara Chia Martì

Clara Chia Martì, 23 anni, è una studentessa in comunicazione d'impresa e pubblicità in una università di Barcellona. Lavorava in un bar per mantenersi gli studi, professione lasciata dopo l'ingresso come stagista nello studio di produzione di proprietà del calciatore dove si sarebbero conosciuti. Da quando si è diffusa la voce della loro storia, la ragazza è stata travolta dalla fama. Ha cancellato i suoi account social, nel contempo sono apparse numerose pagine fan a suo nome.