Gerard Piqué e Clara Martì, primo bacio in pubblico per il calciatore e la nuova fiamma Dopo la fine della storia con Shakira, prosegue la storia tra il calciatore e la nuova compagna. Piqué e la studentessa e modella 23enne sono stati immortalati in pubblico, insieme, a un concerto in Spagna.

A cura di Andrea Parrella

Ormai Gerard Piqué e Clara Chia Martì sembrano non avere più alcuna intenzione di nascondersi. Il calciatore ela sua nuova compagna, causa scatenante della fine del matrimonio tra Piqué e la cantante Shakira, sono stati immortalati pubblicamente a un concerto, mentre si baciano e si scambiano effusioni varie. A riportare le immagini è Socialité, programma in onda sull'emittente spagnola Telecinco, che conferma il prosieguo della relazione tra il difensore del Barcellona e la 23enne studentessa e modella.

Le foto di Piqué e Clara Martìn

Gli scatti riportati dal giornale online mostrano i due per la prima volta insieme in pubblico. Le immagini sono state scattate lo scorso venerdì, a Baja Cerdana, dove la coppia ha partecipato al concerto di Dani Martin: "Si sono scambiati coccole davanti a tutti", afferma Socialité riportando le testimonianze dei presenti. Una relazione che, stando a chi li ha visti, non sembrerebbe a uno stadio iniziale.

Insomma, la storia tra il Piqué e Martì, che è stato uno dei casi di gossip internazionale più succulenti degli ultimi mesi, avendo provocato la rottura definitiva tra il calciatore e l'ex moglie Shakira, non sembra affatto destinata a tramontare nel breve periodo.

Le prime voci sulla nuova fiamma

La notizia del tradimento di Piqué ai danni di Shakira aveva attirato sul calciatore non poche critiche da parte di tutti i fan della cantante colombiana, la quale aveva poi parlato della sofferenza provata dopo aver scoperto della scappatella del marito. La rottura di quella che sembrava una coppia d'oro ha avuto delle ripercussioni anche sul campo, con lo stadio intento ad insultare e fischiare il calciatore durante il consueto match Real Madrid – Barcellona.

Clara Chia Martì, chi è il nuovo amore di Piqué

Clara Chia Martì ha 23 anni, giovane studentessa in comunicazione d'impresa e pubblicità in una università di Barcellona. Prima che iniziasse la storia con il calciatore, Clara lavorava come cameriera e barista, lavoro che a quanto pare ha lasciato dopo il diffondersi delle voci sulla sua relazione con Piqué. Sin da quando si è diffusa la voce del loro rapporto, la 23enne è stata travolta da una fama improvvisa, che l'ha resa celebre anche sui social, dove nel corso delle settimane sono nate molte pagine fan a suo nome.