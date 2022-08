Bella Thorne volta pagina dopo Benjamin Mascolo, il bacio in pubblico con Mark Emms a Mykonos Bella Thorne dopo la rottura da Benjamin Mascolo avrebbe ritrovato l’amore tra le braccia di Mark Emms, produttore, con cui avrebbe trascorso gli ultimi giorni a Mykonos. Il bacio ripreso dai paparazzi e la foto di famiglia con mamma Tamara Thorne e il marito.

A cura di Gaia Martino

Bella Thorne, dopo la rottura da Benjamin Mascolo, avrebbe ritrovato l'amore. Lo scorso giugno il suo ex rendeva nota la fine della loro storia d'amore, arrivata dopo la proposta di matrimonio e la festa di fidanzamento, oggi bacia il produttore cinematografico e musicale Mark Emms. Sul web circolano le foto delle vacanze dell'attrice e cantante a Mykonos, trascorse con la nuova fiamma, amici e famiglia: tra queste anche una che riprende un bacio che i due si sono scambiati in barca.

Il bacio tra Bella Thorne e Mark Emms

Bella Thorne ha trascorso il weekend a Mykonos e un bacio catturato da alcuni paparazzi avrebbe svelato la sua nuova relazione. L'attrice e cantante mentre era in barca con amici ha baciato il produttore Mark Emms: il momento è stato fotografato dai paparazzi, così come la passeggiata della famiglia Thorne con la new entry. In vacanza a Mykonos c'era anche la mamma di lei, Tamara Thorne, con il marito sposato lo scorso anno. Oltre ad una passeggiata per le strade del centro dell'isola greca, Bella, mamma Tamara, il marito e Mark Emms si sono divertiti in un bar, come documentato dai video condivisi su Instagram dalla 51enne. Tra le pagine fan è spuntata anche l'immagine di loro quattro in barca.

La rottura da Benjamin Mascolo dopo la proposta di matrimonio

A giugno Benjamin Mascolo ha annunciato la rottura da Bella Thorne, dopo la relazione durata tre anni. I due nel marzo 2021 si erano promessi amore eterno, avevano annunciato il fidanzamento ufficiale, preludio di un matrimonio. Poi la notizia improvvisa della separazione, arricchita da complimenti e parole d'affetto verso la sua ormai ex.

Leggi anche Deddy e Rosa si rivedono al concerto di Aka7even, il primo incontro pubblico dopo la rottura