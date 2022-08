“Disgustoso e disperato”, la sorella di Amber Heard massacra Johnny Depp agli MTV VMA Whitney Henriquez è intervenuta su Instagram facendo a pezzi Johnny Depp, apparso virtualmente agli MTV VMA. Era la sua prima volta in pubblico dopo il processo contro Amber Heard, nel quale la stessa sorella aveva testimoniato.

A cura di Giulia Turco

“Disgustoso e chiaramente disperato”. La sorella di Amber Heard affossa la performance di Johnny Depp apparso per un breve cameo nel corso della serata degli MTV Video Music Awards 2022. L’attore, uscito vincente dal processo che lo ha coinvolto contro l’ex moglie, ha fatto la sua prima apparizione pubblica dopo la battaglia legale, nei panni di Uomo della luna in qualità di mascotte dell’evento.

La sorella di Amber Heard massacra l’ex cognato

Whitney Henriquez si è scatenata sui social parlando apertamente dell’esibizione virtuale di Depp, suo ex cognato, durante la cerimonia degli MTV Video Music Awards, al Prudential Center di Newark in New Jersey. “Spero solo che nessuna della persone che lo hanno voluto abbia delle figlie”, ha scritto sui social la donna dopo l’apparizione a sorpresa dell’attore, bollandolo come “disgustoso e chiaramente disperato”. Henriquez ha ribadito il suo totale supporto alla sorella nell’ambito del processo mediatico che ha scosso l’opinione pubblica negli ultimi tempi: “Sto con Alber Heard”. Durante il processo, aveva testimoniato sulle violenze sulla sorella da parte di Depp, che l’avrebbe colpita alla schiena mentre era in cima ad un armadio, afferrandola poi per i capelli e distruggendo il suo armadio.

La performance di Johnny Depp agli MTV Video Music Awards

Tra uno stacco pubblicitario e l’altro l’attore e dopo l’esibizione di Lizzo, Depp è apparso fluttuante sul palco con indosso una tuta e un casco da astronauta. Ironizzando sulla sua presenza all’evento, ha spiegato: “Hey, sai una cosa? Avevo bisogno di lavorare” e scherzando si è reso disponibile per “compleanni, bar mitzvah, bat mitzvah, matrimoni e qualsiasi cosa vi serva. Qualsiasi cosa”. Nessuna menzione al processo che lo ha coinvolto fino a pochi mesi prima, solo un ritorno spumeggiante che segna la volontà di Depp di non sparire affatto dai grandi schermi.