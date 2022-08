Johnny Depp è Luigi XV nella foto del primo film dopo il processo con Amber Heard Johnny Depp appare nella prima foto del film che lo vede protagonista nei panni di Luigi XV. Si tratta del primo lavoro cinematografico dopo il processo contro Amber Heard.

A cura di Ilaria Costabile

Johnny Depp è tornato al suo primo amore, il cinema, si trova infatti sul set del film Jeanne du Barry, che racconta la figura dell'ultima amante di Luigi XV, ovviamente da lui interpretato. Ed è nei panni del monarca francese che l'attore viene fotografato, uno scatto che è stato diffuso dalla casa di produzione della pellicola, e che testimonia la rinascita del divo dopo anni di processi mediatici e scontri in tribunale con la ex moglie Amber Heard.

Il film è una storia d'amore e intrighi

Le riprese del film sono iniziate il 26 luglio, si svolgeranno tra Parigi e Versailles, e vedono impegnata la regista Maïwenn anche nel ruolo della cortigiana amante del re, si prospetta un set piuttosto lungo, almeno 11 settimane di riprese. Il film racconta il legame tra Luigi XV e Jeanne Du Barry, una giovane donna appartenente alla classe operaia, in grado di utilizzare le sue arti adulatorie per arrivare ai ceti più alti della società. L'incontro tra i due sarà fatale, scoppierà un amore travolgente che si scontra con le regole dell'epoca, seminando discordia, intrighi e uno scandalo immediato. L'intento della regista, però, è quello di soffermarsi sul ritratto di due personalità così eclettiche e affascinanti.

Il primo film dopo il processo

Si tratta di un vero e proprio evento per Johnny Depp che torna al cinema dopo Minamata, l'ultimo film che lo ha visto protagonista, ma soprattutto è una rinascita dopo il lungo processo contro Amber Heard, dal quale lo scorso giugno è uscito vincitore, ottenendo di essere stato diffamato dalla ex moglie che dovrà pagare un risarcimento di milioni di dollari. Quando uscirono le prime voci sulle violenze domestiche subite dalla Heard, Depp si ritrovò ad essere allontanato dalle produzioni per cui era stato scritturato, come Animali Fantastici e a combattere contro le accuse rivoltegli dalla ex compagna che hanno inevitabilmente macchiato la sua carriera, e per molti anche la sua immagine.