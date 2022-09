Il processo di Johnny Depp e Amber Heard è diventato un film Il processo tra Johnny Depp e Amber Heard è diventato un film dal titolo “Hot Take: The Depp/Heard Trial” che sarà trasmesso su Tubi, la piattaforma streaming di Fox il prossimo 30 settembre.

A cura di Ilaria Costabile

Lo scontro legale tra Johnny Depp e Amber Heard è già diventato un film. Uno dei processi più seguiti, anche fuori le aule del tribunale, sta per essere raccontato in una produzione destinata a Tubi, la piattaforma streaming della Fox, che il 30 settembre vedrà il debutto di "Hot Take: The Depp/Heard Trail".

Il racconto del processo Depp – Heard

Era quasi scontato che prima o poi sulla vicenda con protagonista uno degli attori più amati di Hollywood si sarebbe pensato di realizzare un film, con cui ricostruire fedelmente la storia d'amore e odio tra Johnny Depp e Amber Heard, conclusasi con un processo vinto dal divo ai danni della ex moglie, colpevole di aver diffamato il suo ex compagno e costretta a risarcirlo per 10 milioni di dollari, sebbene abbia dichiarato apertamente di essere in estreme difficoltà. Raccontare il processo è quello che si ripropone il film diretto da Sara Lohman e scritto da Guy Nicolucci, la cui produzione è stata velocizzata per restituire quanto prima una visione unitaria di quanto è accaduto nello scontro legale tenuto a Fairfax, in Virginia. Il titolo del film è indicativo, Hot Take: The Depp/Heard Trial, a sottolineare i toni piuttosto accesi del confronto, le testimonianze riportate in aula, i dettagli scabrosi emersi durante le udienze, oltre che le fazioni nate sui social a difesa dell'uno o dell'altra, sebbene la speranza che l'attore potesse superare il processo era di gran lunga maggior dell'esito contrario.

Il cast del film

Gli attori che sono stati scelti per interpretare i due divi hollywoodiani sono volti più defilati del panorama americano, ma già visti in altre produzioni tra cinema e tv. Mark Hapka è diventato Johnny Depp, mentre nei panni di Amber Heard è entrata Megan Davis, il personaggio di Camille Vasquez, l'avvocato della star di Pirati dei Caraibi è stato interpretato da Melissa Marty, mentre il legale di Amber Heard, ovvero Elaine Bredehoft ha il volto di Mary Carring.