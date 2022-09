Johnny Depp e Joelle Rich, sua legale al processo contro The Sun, stanno insieme Johnny Depp e l’avvocatessa Joelle Rich, che lo aveva difeso nella causa di diffamazione contro The Sun nel novembre 2020, stanno insieme. La conferma arriva da alcune fonti vicine alla coppia.

A cura di Ilaria Costabile

Era già da tempo che si rincorrevano le voci di un presunto flirt tra Johnny Depp e Joelle Rich, l'avvocatessa che ha portato avanti la difesa del divo nel processo contro The Sun perso nel novembre 2020, ed è arrivata la conferma da alcune fonti vicine alla star. Stando a quanto riportato su Us Weekly e Tmz, tra i due ci sarebbe davvero una storia in corso.

La conferma della relazione

Dopo il gossip su un presunto flirt tra l'attore e Camille Velasquez, l'avvocatessa che lo ha difeso nel processo contro Amber Heard in Virginia, portandolo alla vittoria, arriva invece la conferma di una frequentazione ormai continua e duratura tra Depp e Joelle Rich. Inizialmente, quando comparvero le prime voci che li volevano insieme, fonti alla testata People avevano rivelato che non si trattava di nulla di serio, contrariamente alle recenti dichiarazioni degli amici più stretti della coppia che, invece, contattati da Us Weekly e Tmz hanno affermato che si tratta di "una alchimia smisurata" e che sono destinati a portare avanti una storia seria. Secondo una fonte, poi, Rich avrebbe presenziato anche alle udienze del divo nel processo contro Amber Heard, pur non avendo nessun obbligo professionale.

Chi è Joelle Rich

Joelle Rich è un'avvocatessa britannica, madre di due bambini e con un matrimonio alle spalle, pur non essendo ancora divorziata. Nel Regno Unito è diventata piuttosto famosa per aver difeso Meghan Markle dopo che alcune riviste inglese pubblicarono la lettera scritta a mano dall'ex attrice e indirizzata al padre Thomas. I due si sarebbero conosciuti proprio grazie ad Amber Heard e pare che nelle prime fasi della loro relazione, si incontrassero segretamente in albergo, per non destare sospetti e diffondere voci che potessero ledere la loro immagine, soprattutto durante il processo in cui figuravano come legale e cliente.