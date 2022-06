La sorella di Amber Heard rompe il silenzio: “So cosa ho visto, la verità è dalla tua parte” Whitney Henriquez, sorella di Amber Heard, aveva testimoniato durante il processo sostenendo di avere assistito a una scena di violenza: “Johnny Depp ha preso Amber per i capelli con una mano e con l’altra l’ha colpita ripetutamente in faccia”.

A cura di Daniela Seclì

Whitney Henriquez, sorella di Amber Heard, ha rotto il silenzio sul verdetto che la giuria ha pronunciato nei giorni scorsi: Amber Heard ha diffamato l'ex marito Johnny Depp con un editoriale pubblicato dal Washington Post. Henriquez, che aveva testimoniato nel corso del processo, è intervenuta sui social per esprimere la sua completa vicinanza all'attrice.

Amber Heard ha diffamato Johnny Depp, interviene la sorella dell'attrice

La sentenza del processo per diffamazione è arrivata mercoledì 1 giugno. Qualche giorno più tardi, Whitney Henriquez è intervenuta su Instagram e in un lungo post ha espresso la sua solidarietà alla sorella Amber Heard e si è detta pronta a continuare a lottare al suo fianco:

"Sono ancora al tuo fianco, sorellina. Ieri, oggi e domani sarò sempre orgogliosa di te per esserti difesa, per avere testimoniato sia qui in Virginia che nel Regno Unito e per essere la voce di tanti che non possono parlare di ciò che accade dietro le porte chiuse. Lo sapevamo che questa sarebbe stata una battaglia faticosa e che tutte le carte erano contro di noi. Ma ti sei alzata e hai parlato nonostante tutto. Sono così onorata di avere testimoniato per te e lo rifarei un milione di volte perché so cosa ho visto e perché la verità è sempre dalla tua parte. Mi dispiace così tanto che ciò non sia rispecchiato dalla decisione presa da questa giuria, ma non mi arrenderò mai, né lo faranno tutti coloro che stanno dalla tua parte. Per sempre dalla tua parte".

La sorella di Amber Heard disse di avere visto Johnny Depp picchiare l'ex moglie

Nel corso del processo, Whitney Henriquez venne chiamata a testimoniare circa un episodio che sarebbe avvenuto a marzo del 2015. Secondo quanto dichiarò, Amber Heard avrebbe trovato dei messaggi che sembravano dimostrare che Depp avesse una relazione con un'altra donna. Così, tra loro sarebbe scoppiata una lite. Stando alla testimonianza di Henriquez, Depp avrebbe iniziato a lanciare oggetti, poi la situazione sarebbe precipitata fino alla violenza:

"Ero in cima alle scale voltata di spalle. Johnny ha salito le scale e mi ha colpito alla schiena. Ho sentito Amber gridare: "Non picchiare mia sorella!" e gli ha dato uno schiaffo. In quel momento, Travis – la guardia del corpo di Johnny – è intervenuto, ma Johnny aveva già preso Amber per i capelli con una mano e con l'altra la colpiva ripetutamente in faccia. Travis poi li ha divisi".

Dopo quell'episodio, Johnny Depp avrebbe chiesto alla cognata di firmare un patto di riservatezza, che lei non avrebbe firmato, prendendo tempo. La vicenda processuale è ormai giunta al termine, ma Elaine Bredehoft – avvocatessa di Amber Heard – ha fatto sapere che l'attrice non avrebbe i 10,4 milioni di dollari che è stata condannata a pagare come risarcimento al suo ex marito. L'avvocato Steven Emmert, raggiunto da The New York Post, ha fatto sapere che in caso Heard non potesse corrispondere a Depp la somma stabilita dalla giuria, l'attore potrebbe rivalersi sui suoi beni o sui guadagni che scaturiranno dai prossimi film che la vedranno nel cast.

