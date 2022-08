Gerard Piqué ha una nuova fiamma dopo Shakira, chi è Clara la 23enne presentata già in famiglia Gerard Piqué dopo la rottura con Shakira avrebbe già trovato una nuova fiamma. Si tratterebbe della 23enne Clara Chia Marti e secondo alcune indiscrezioni l’avrebbe già presentata ai figli.

A cura di Ilaria Costabile

L'estate 2022 sembra proprio che sia segnata dalle rotture amorose di vari personaggi famosi, tra le coppie che hanno annunciato la fine della loro storia ci sono anche Gerard Piqué e Shakira, che hanno di recente ufficializzato il loro divorzio. Dopo la bufera iniziale che ha travolto il calciatore e la pop star colombiana, adesso emergono i primi dettagli sulla nuova fiamma di lui, che sarebbe la 23enne Clara Chia Marti.

Le prime voci sulla nuova fiamma

La notizia del tradimento di Piqué ai danni di Shakira aveva attirato sul calciatore non poche critiche da parte di tutti i fan della cantante colombiana, la quale aveva poi parlato della sofferenza provata dopo aver scoperto della scappatella del marito. La rottura di quella che sembrava una coppia d'oro ha avuto delle ripercussioni anche sul campo, con lo stadio intento ad insultare e fischiare il calciatore durante il consueto match Real Madrid – Barcellona. Ora che sono passate alcune settimane da quel momento e dalle prime notizie sulla separazione, emergono le prime voci sulla nuova fiamma di Piqué. Si tratterebbe di una sua collaboratrice, Clara Chia Marti, studentessa di 23 anni.

Come è nata la storia con Clara Chia Marti

A lanciare la notizia è il The Sun, secondo cui la ragazza avrebbe incontrato il calciatore mentre lavorava per alcuni eventi organizzati per la società Kosmos, di proprietà di Piqué. Stando a quanto rivelato dalla testata, che riporta le voci di alcuni amici del giocatore del Barcellona, "le persone lo hanno aiutato a mantenere la storia d’amore segreta e hanno cancellato gli account sui social media di Clara in modo che le persone non potessero trovare le sue foto. Questo fa pensare che sia piuttosto serio riguardo allo stare con lei". Non è ancora certo che la storia sia inizia prima della separazione con Shakira, oppure dopo, fatto sta che per qualche tempo è stata tenuta nascosta. Sembrerebbe, inoltre, che la ragazza sia già entrata in famiglia, con tanto di presentazioni ufficiali ai figli Milan e Sasha, che a breve dovrebbero lasciare la Spagna per trasferirsi con la madre a Miami, stando agli ultimi accordi stipulati tra i due ex coniugi.