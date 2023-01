Piqué presenta la fidanzata ai genitori, le foto di Clara Chia con i suoceri dopo Shakira Presentazioni ufficiali in famiglia per Piqué: il settimanale Chi ha pubblicato uno scatto, risalente a Natale, che ritrae il calciatore con i genitori e la nuova fiamma Clara Chia Marti. La foto ha scatenato ancora di più l’ira della ex moglie Shakria, che pare proprio per questo abbia rivolto una strega pupazzo verso casa della suocera.

A cura di Elisabetta Murina

A Sx Piquè e Clara Chia Marti, a dx Clara Chia Marti e la mamma di Piqeè (foto da Chi)

Dopo il successo del brano Bzrp Music Session #53, che nei primi tre giorni ha superato le 100milioni di visualizzazioni, Shakira sta continuando la sua "vendetta" contro l'ex marito Gerard Piquè. La popstar ha infatti rivolto una strega pupazzo verso la casa della suocera, sua vicina, riproducendo a tutto volume il brano. Nel testo ci sono una serie di frecciatine indirizzate al calciatore e alla sua nuova fiamma, la 23enne Clara Chia Marti.

Le foto di Clara Chia Marti con i genitori di Piquè

A scatenare ancora di più l'ira di Shakira sarebbe stato uno scatto, pubblicato da Chi nel numero del 18 gennaio ma risalente a Natale, che ritrae Piquè e Clara Chia insieme ai genitori di lui. Un quadretto di famiglia sinonimo del fatto che il calciatore avrebbe già presentato a mamma e papà la nuova fidanzata. E proprio quest'ultima, nella foto in questione, prende sotto braccio la suocera, segno di una certa complicità. Questa mossa ha sorpreso la cantante latina, visto che la mamma di Piqué inizialmente si era schierata a suo favore, e quindi contro il figlio.

Piquè con i genitori e la nuova fidanzata Clara Chia (Foto dal settimanale Chi )

La "revenge song" di Shakira e la risposta di Piquè

Per vendicarsi del marito Piquè, Shakira ha pubblicato un brano che ha raggiunto in breve più di 100mila visualizzazioni sui social. Nel testo ci sono una serie di frecciatine all'ex e alla sua nuova fidanzata, la 23enne Clara Chia. Sono ormai diventati celebri i paragoni usati dalla cantante, come quello "hai scambiato un Rolex per un Casio" o una "Ferrari per una Twingo". Il calciatore, dal canto suo, ha scelto di rispondere con le provocazioni: si è presentato pubblicamente con un Casio e anche alla guida di una Twingo, senza timore della reazione della ex moglie. Nel frattempo lei ha messo una strega pupazzo sul balcone, rivolgendola alla suocera, sua vicina.