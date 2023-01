La risposta di Piqué a Shakira, tira fuori un Casio in diretta: “Questo orologio è per sempre” Gerard Piqué ha risposto a Shakira in diretta stupendo tutti: ha annunciato un accordo di sponsorizzazione con la Casio, che nella canzone della colombiana era diventata sinonimo del basso livello della nuova compagna del calciatore.

A cura di Paolo Fiorenza

C'era molta attesa per vedere se Gerard Piqué o la sua nuova compagna Clara Chia Martì – che in un primo momento aveva postato un paio di storie criptiche poi cancellate – avrebbero risposto a tono a qualcosa che non si era mai visto nella storia della musica. Perché di canzoni autobiografiche ce ne sono state tante, anche con allusioni ad amori finiti male, ma un testo così pieno di riferimenti personali precisi e velenosi all'ex partner (se ne sono contati 18) come quello dell'ultimo pezzo di Shakira davvero non si ricorda.

È finita male, malissimo, tra la coppia che aveva fatto sognare con la storia da favola – durata 12 anni – tra la cantante di fama mondiale e il calciatore bello e di successo, e adesso volano stracci. Nel brano ‘BZRP Music Sessions #53', che la vede performare assieme al DJ e produttore argentino Bizarrap, la 45enne di Barranquilla ha messo dentro tutto il risentimento covato in questi mesi seguiti alla scoperta del tradimento di Piqué e alla successiva separazione, fino a tirare in mezzo perfino la suocera.

Le parti più forti della canzone sono quelle in cui Piqué viene descritto come qualcuno non all'altezza della statura morale della colombiana, mentre la giovanissima Clara è dipinta come una donna di livello infinitamente più basso, con un attacco personale che ha attirato anche qualche critica, vista la quantità di tossicità emanata nei confronti di qualcuna che probabilmente non era l'obiettivo contro cui scagliarsi da un pulpito così impari (il brano ha distrutto in poche ore ogni record di visualizzazioni su YouTube e sui social).

Gerard Piqué con la sua nuova compagna Clara Chia Martì

Di fronte a tutto questo qual è stata la reazione di Piqué? L'ex difensore del Barcellona e della nazionale spagnola ha deciso di abbozzare, pare anche su consiglio dei suoi legali, e dunque ha scelto l'arma dell'ironia – almeno per ora – e non della risposta frontale alla madre dei suoi due figli. Una risposta comunque è arrivata ed in maniera abbastanza clamorosa, visto che non si pensava che potesse avvenire in quella sede e in quel modo. Il 35enne catalano ha approfittato di una diretta su Twitch riguardante il suo nuovo progetto sportivo, la Kings League, per replicare col sorriso sulle labbra, trascinando nel clima ilare anche tutti gli altri presenti.

Era stato detto che venerdì sera – in presenza di tutti i presidenti della Kings League – ci sarebbe stato un annuncio, una bomba relativa alla squadra di Aguero. Si pensava anche a possibili frecciate nei confronti del presidente della Liga Javier Tebas, che aveva definito la competizione una pagliacciata, ed invece Piqué ha stupito tutti. Dopo pochi minuti dall'inizio della diretta, l'ex calciatore ha fatto il primo annuncio. Che non riguardava affatto la Kings League ma era una risposta chiaramente sarcastica ad una delle strofe più famose della canzone di Shakira, quella in cui dice "hai scambiato una Ferrari con una Twingo, hai scambiato un Rolex con un Casio".

Piqué ha dunque annunciato che la bistrattata Casio era il nuovo sponsor del torneo: "La Kings League ha raggiunto un accordo con Casio, perché abbiamo tanti countdown e tanti orologi". Poi il catalano ha aggiunto un'ulteriore frase dal significato ancora maggiore sul piano personale: "Questo orologio è per la vita". Insomma la relazione con Clara – in questo parallelismo col marchio Casio – è destinata a durare parecchio, non è certo l'avventura di qualche mese per la quale Piqué ha lasciato Shakira.

"Perché ha detto questo?", ha chiesto allora lo youtuber Ibai Llanos ad Aguero. "Per via della canzone di Shakira", ha risposto il Kun, facendo scoppiare a ridere tutti i presenti. Da lì in poi, gli annunci della Kings League sono passati in secondo piano, mentre Piqué distribuiva orologi Casio a tutti quanti. Finita qui? No, visto che dopo l'ex calciatore ha parlato anche di una possibile sponsorizzazione della Twingo…