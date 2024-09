video suggerito

Woods non rinuncia al pranzo della domenica ai mondiali di ciclismo: di colpo tira fuori la schiscetta Michael Woods mangia del riso mentre è in gara ai Mondiali di ciclismo. Il corridore canadese sorprende tutti e tira fuori la classica schiscetta mentre continua a pedalare.

A cura di Fabrizio Rinelli

Michael Woods ha sorpreso tutti nel corso dei Mondiali 2024 di ciclismo a Zurigo. Il corridore canadese della Israele – Premier Tech, nel corso dei primi chilomentri della prova su strada prevista nella giornata di oggi, ha deciso di mangiare. Come una classica domenica in famiglia, Woods si è concesso anche il lui il tipico pranzo previsto in questo giorno festivo ma restando in sella alla sua bicicletta. Il canadese, beccato dalle telecamere, viene immortalato mentre si fa passare dal suo team la classica schiscetta in cui è solitamente contenuto il pranzo da portare a lavoro.

Woods tira fuori un cucchiaio per prendere all'interno del recipiente del riso in bianco. Il ciclista toglie le mani dal manubrio, si assicura che l'asse della bicicletta sia dritto e continuando nella sua pedalata si gusta ciò che è rimasto del pranzo che evidentemente non era riuscito a consumare in precedenza. "Non l'avevo mai visto prima!" dicono i commentatori di Eurosport guardando quelle immagini. Chiaramente non è una novità vedere dei ciclisti mangiare una barretta energetica o bere degli integratori, ma forse mai nessuno aveva tirato fuori il cucchiaio per mangiare del riso.

Il percorso previsto nella giornata di oggi che necessita di energie

Una scena simpatica e divertente che ha divertito molto anche i tifosi. La corsa dura poco meno di 300 km, quindi fare rifornimento è fondamentale per i ciclisti che di certo consumeranno tantissime energie. I corridori attraverseranno Buch am Irchel, affronteranno la ripida salita di Kyburg e poi entreranno nelle fasi finali. I ciclisti dovranno poi percorrere sette giri attorno al circuito, che comprende due salite significative: Zürichbergstrasse e Witikon. Complessivamente il percorso presenta un estenuante dislivello di 4.470 metri.

Elementi utili per comprendere come sia necessario avere abbastanza energia per quella che promette di essere una giornata di gare piuttosto dura per i ciclisti in pista. È comune vedere i ciclisti mangiare barrette e gel energetici durante le gare ma mai nessuno si era spinto fino a questo punto. Insieme a Woods per il team canadese ci sono anche Derek Gee e Guillaume Boivin e Pier-André Côté che proveranno a tentare il grande colpo e portarsi a casa la corsa.