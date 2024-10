PSG ancora KO in Champions, Luis Enrique sprezzante con la giornalista: “Non ti spiego, non capiresti”

video suggerito

Notte da dimenticare per il PSG in Champions League, battuto malamente nel big match di martedì 2 ottobre dall'Arsenal in casa dei gunners. I francesi sconfitti 2-0 e mai realmente in partita hanno rivissuto vecchi fantasmi europei e la tensione si è fatta sentire anche dopo gara con le infelici dichiarazioni di Luis Enrique nei confronti di Margot Dumont, giornalista di Canal + che gli ha chiesto spiegazioni sulla tattica adottata con l'esclusione di Ousmane Dembélé: "Di questo non parlo, non capiresti" l'acida risposta totalmente fuori luogo del tecnico spagnolo.

Il fastidio di Luis Enrique in diretta TV, le sprezzanti parole contro la giornalista

Domandare è lecito, rispondere è cortesia. Così Margot Durmont ha chiesto ciò che tutti si domandavano nello studio di Canal +, emittente francese, poco dopo la fine di Arsenal-PSG che ha visto l'ennesima debacle dei parigini in Europa. Un leitmotiv che ha caratterizzato gli ultimi anni dei francesi, costruiti per sfondare in Champions e sempre a fare i conti col fallimento. La sconfitta di Londra ha lasciato subito il segno a tal punto che Luis Enrique ha avuto un atteggiamento sprezzante nei confronti della giornalista dopo una classica domanda sulle scelte adottate, che hanno incluso la clamorosa esclusione di Dembélé tra i convocati: "No, non ho intenzione di spiegarti le tattiche perché non le capiresti " è stata l'infelice frase di Luis Enrique in diretta TV, lasciando tutti spiazzati. "Molte cose dovranno essere corrette ora, ma non ho intenzione di spiegartelo".

Luis Enrique, il peggior tecnico del PSG in Europa

Il tecnico spagnolo non è mai riuscito a invertire il trend negativo del PSG in Europa, diventando dopo la sconfitta contro l'Arsenal, addirittura l'allenatore parigino con il tasso di sconfitte più alto dall'arrivo degli investitori miliardari del Qatar nel 2011. Le statistiche sono impietose: 43% di KO, ovvero 6 sconfitte nelle 14 partite europee con lui in panchina.

Tutte le sconfitte del PSG in Champions con Luis Enrique

La scorsa stagione, il Paris ha perso due volte nella fase a gironi: prima contro il Newcastle (4-1), poi contro il Milan (2-1). Ha perso anche in casa contro il Barcellona (2-3) all'andata dei quarti di finale, prima di rimontare in Catalogna (1-4) al ritorno. Infine, altri due sonori KO, perdendo le due partite contro il Borussia Dortmund (1-0, 0-1) in semifinale. In questa stagione, gli uomini di Luis Enrique erano partiti bene, anche senza impressionare, vincendo contro il Girona (1-0) alla prima giornata. Ora, l'ennesimo inciampo, contro l'Arsenal, in una gara in cui non sono mai riusciti a dimostrarsi pericolosi.