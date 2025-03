video suggerito

Van Dijk con i dirigenti del PSG dopo la partita di Champions: le voci di mercato esplodono Salah, Alexander-Arnold e van Dijk sono in scadenza di contratto. Il difensore olandese dopo Liverpool-PSG di Champions League è stato visto chiacchierare con il presidente del Paris e con Campos. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Morra

Il Liverpool è fuori dalla Champions League. I Reds che avevano chiuso al primo posto la fase a campionato, sono stati eliminati ai calci di rigore dal PSG. Donnarumma è stato eroico, parando due cali di rigore. Impresa vera della squadra di Luis Enrique che sfiderà probabilmente l'Aston Villa. Per il Liverpool è un'autentica mazzata, anche se l'annata sarà sicuramente da ricordare, perché la Premier League è in cassaforte. Tre big del club: Salah, Alexander-Arnold e van Dijk, sono in scadenza. L'olandese dopo la partita è stato visto chiacchierare con i dirigenti del PSG e le voci di mercato sono schizzate.

Van Dijk, Al-Khelaifi e Campos chiacchierano dopo Liverpool-PSG

La proprietà dei Reds non ha proposto il rinnovo del contratto all'attaccante egiziano, ma nemmeno al capitano e all'esterno, che pare abbia già un accordo con il Real Madrid. I tifosi vorrebbero tenerli in rosa tutti e tre, ma è difficile pensare ai loro rinnovi, considerato pure che si è già a marzo inoltrato. Dopo la partita Virgil van Dijk si è presentato ai microfoni commentando il risultato e facendo i complimenti alla squadra di Luis Enrique, che si è catapultata ai quarti. Poi però il capitano del Liverpool ha incontrato il presidente del PSG Al-Khelaifi e l'uomo mercato Campos.

Il capitano del Liverpool è in scadenza di contratto

Qualcuno ha immortalato il loro incontro con un breve video, finito, naturalmente, in rete. Quelle immagini hanno scatenato una ridda di voci. Perché van Dijk non avendo rinnovato (ancora?) è sul mercato, ed è libero di trattare con altre squadre. Radio mercato parla da tempo di un interessamento del Paris Saint Germain. Quelle chiacchiere hanno prodotto discussioni. Anche se pare fortemente sbagliato pensare che dopo una partita così importante ci sia stato un incontro per parlare di trattative di mercato.

Van Dijk dopo Liverpool-PSG: "Donnarumma bravo"

Il 33enne difensore a Canal+ ha parlato della partita, ed ha incensato Gigio Donnarumma: "Quando si va ai rigori, è una lotteria, entrambi i portieri possono parare i rigori. Donnarumma è bravo. Abbiamo mostrato una squadra diversa rispetto alla scorsa settimana. Complimenti al PSG, sono stati molto bravi in ​​entrambe le partite. Hanno la qualità per fare male a qualsiasi avversario, i loro attaccanti sono molto pericolosi e diretti. Il loro allenatore Luis Enrique li ha resi una squadra molto buona. Per un tifoso neutrale, è stata una partita molto bella da guardare. Ci sono stati molti alti e bassi. La sensazione che provo è di delusione. Sono orgoglioso dei miei compagni di squadra, della reazione, del nostro primo tempo. Ma complimenti al PSG e buona fortuna a loro. Non siamo riusciti a segnare stasera, sono stati molto bravi. Siamo stati anche molto bravi, ma complimenti a loro e buona fortuna per il resto della competizione".