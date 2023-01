Shakira e la strega pupazzo rivolta verso casa della suocera, ma la mamma di Piquè l’aveva difesa Sta circolando in rete il video che mostra Shakira esibire il pupazzo di una strega rivolto verso la casa della madre dell’ex compagno Gerard Piquè, ma l’ex suocera Montserrat Bernabéu aveva difeso la cantante colombiana e la sua nuova canzone.

A cura di Stefania Rocco

È inarrestabile la rabbia di Shakira che, dopo avere cantato nella canzone “Music Sessione #53”, realizzata con Bizarrap, la crisi coniugale con l’ex compagno Gerard Piquè, ne ha anche per la ex suocera Montserrat Bernabéu. La donna, neurochirurgo di fama presso l’Institut Guttmann di Barcellona, è stata la destinataria dell’ultimo razzo incendiario lanciato dalla cantante colombiana. È finito in rete il video realizzato all’esterno della villa di Shakira che mostra il pupazzo di una strega posizionato dalla cantante sul suo balcone affinché fosse rivolto verso casa della ex suocera. In sottofondo, la canzone dedicata a Piquè viene trasmessa a volume altissimo dagli altoparlanti posti nella residenza della cantante. Un chiaro tentativo di Shakira di colpire la madre dell’ex compagno citata anche nella sua canzone.

Montserrat Bernabéu, madre di Piquè, ha difeso Shakira

Ma per quale motivo Shakira ha deciso di attaccare la ex suocera? A giudicare dal testo della canzone contro Piquè, le due donne potrebbero non avere avuto un rapporto idilliaco. “Mi hai lasciato con la suocera come vicina di casa”, canta la colombiana nel brano in cui prova a distruggere, non senza una certa dose di soddisfazione, la reputazione dell’ex compagno. Eppure, nelle ultime ore, Montserrat aveva inaspettatamente difeso Shakira via Twitter. La donna aveva messo like al tweet di un utente che attaccava Piquè. “Ha distrutto da solo la sua immagine. Se è uno stro***, la colpa è solo sua”, recita il tweet che ha inaspettatamente incontrato il sostegno della madre di Piquè. Quel like è stato cancellato dopo essere stato notato dalla stampa e dai fan che ne hanno parlato sui social ma sono decine gli screen rimasti in rete a testimoniare l’esistenza.

Le foto dei genitori di Piquè con Clara Chia Marti

A infastidire Shakira, con ogni probabilità, sono state le foto dei genitori di Piquè beccati a dicembre insieme a Clara Chia Marti, nuova fidanzata del calciatore. Montserrat Bernabéu e Joan Piqué, rispettivamente madre e padre di Gerard, sono stati fotografati insieme al campione e alla nuova giovanissima compagna durante le vacanze di Natale. Quegli scatti dimostrano che Piquè ha già provveduto a presentare ufficialmente la modella ai genitori.