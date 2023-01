Serenata sotto casa di Shakira, per la strada risuonano le note della canzone contro Piquè Un gruppo di fan si è radunato sotto casa di Shakira a Barcellona per testimoniare il proprio sostegno alla cantante. Per strada risuonano le note della canzone con la quale la cantante ha attaccato l’ex compagno Gerard Piquè.

A cura di Stefania Rocco

Una folla di fan si è radunata all’esterno della villa di Shakira a Barcellona, nell’elegante quartiere di Pedralbes, per testimoniare il proprio sostegno alla cantante. A postare il video di quanto accaduto poche ore fa è stata la stessa Shakira attraverso le sue Instagram stories. “Grazie per la serenata”, scrive l’artista colombiana inquadrando i fan assiepati sotto il suo terrazzo. Per la strada risuonano le note di “Music Session #53”, la canzone pubblicata dopo la rottura con Gerard Piquè e che rappresenta un duro attacco nei confronti del calciatore e della nuova compagna Clara Chia Marti. A pochi metri dai fan di Shakira sorge la villa in cui vivono i genitori di Piquè e, soprattutto, la madre diventata destinataria della strega fantoccio appesa dalla cantante sul balcone di casa.

La canzone di Shakira contro Piquè

Shakira ha affidato a una canzone il messaggio che conclude pubblicamente la storia d’amore durata 10 anni con Gerard Piquè. “Una lupa come me non sta con tipi come te”, canta la colombiana nel testo del brano finito al primo posto in decine di classifiche musicali nel mondo. Quel testo conferma il tradimento di Piquè con la 22enne Clara Chia Marti. Sia il calciatore che la modella sono stati citati da Shakira in due passaggi della canzone (“Sal-Pique” e “Clara-mente”).

La reazione di Piquè che sfoggia orologio Casio e auto Twingo

Sembrerebbe averla presa bene Piquè che ha deciso di cavalcare l’onda mediatica, rispondendo alla canzone pubblicata dalla sua ex compagno. Nel testo del brano, Shakira dice: “Hai scambiato un Rolex con un Casio, una Ferrari con una Twingo”. Il calciatore ha sfoggiato un orologio Casio nel corso di una recente conferenza stampa. “Questo orologio è per la vita”, ha detto sorridente. Qualche ora fa, invece, si è lasciato fotografare mentre guidava una Twingo.