Shakira devastata, ha visto quella donna in un vecchio video con Piqué: spuntava a casa sua Non solo la separazione da Piqué dello scorso giugno: adesso l’intero mondo di Shakira, gli ultimi anni di quella che credeva essere la sua isola felice, sono spazzati via da un video che riscrive tutta la storia. Una donna, quella donna, era già lì da parecchio tempo. Al fianco del suo compagno, a casa sua quando lei non c’era.

A cura di Paolo Fiorenza

E certo che la marmellata preferita di Shakira diminuiva – nella casa di Barcellona che divideva da anni col suo compagno Gerard Piqué – mentre lei era fuori per i suoi impegni di superstar mondiale della musica. E certo che qualcosa nella dispensa non tornava, visto che quella marmellata non piaceva al calciatore blaugrana e dunque non poteva essere lui la causa di quel consumo anomalo. E sì, se in quella casa – nido d'amore e famiglia, con due bambini nati da quell'unione – da tempo si era insinuata qualcun'altra, di nascosto da Shakira e in sua assenza.

La scoperta del tradimento di Piqué da parte della cantante colombiana – con cui stava assieme da 12 anni – si arricchisce ora di altri dettagli che gettano luce nuova sugli ultimi mesi, se non anni, del loro rapporto. Perché passare dal sospetto che qualcuno cammini, tocchi, annusi casa tua, lasciando possibili indizi di una relazione clandestina col tuo compagno, al vedere quella persona con i tuoi occhi nel tuo soggiorno, parecchio tempo prima della separazione comunicata nello scorso giugno, equivale a stracciare gli ultimi brandelli del tuo cuore.

Gerard Piqué e Shakira nel 2015: era una favola che tutto il mondo invidiava

Questo è quello che ha provato Shakira quando quegli indizi inequivocabili che una persona tradita riesce a cogliere appaiono scolpiti nella nuda e cruda verità che solo un video può attestare. Vedere comparire una donna. Anzi no. Vedere proprio quella donna. Quella Clara Chía Martí, che poi la cantante avrebbe dolorosamente conosciuto dopo tanti mesi come la nuova, giovanissima, compagna di Piqué. Vederla spadroneggiare a casa sua addirittura già nell'agosto del 2021, quando nessuna nube sembrava esserci nella sua storia fiabesca col calciatore di successo.

Ed invece era già tutto una menzogna, visto che già molto prima che Shakira notasse i primi segnali che l'anno dopo avrebbero portato al naufragio della relazione, Piqué approfittava delle sue assenze coi figli per ospitare a casa la bionda Clara, 23enne ex cameriera che attualmente si occupa dell’organizzazione di eventi nella società d'investimento del calciatore, la Kosmos. In quel video dell'agosto 2021 il 35enne catalano era in diretta su Twitch col famoso streamer spagnolo Ibai Llanos, quando ad un certo punto si vede spuntare brevemente sulla destra una ragazza bionda, che poi rapidamente si eclissa andandosene mostrando le spalle alla telecamera.

Il filmato, che è rispuntato fuori solo recentemente quando qualcuno si è accorto della presenza di Clara e l'ha collegata a quanto sarebbe poi accaduto da lì ad un anno, è stato un'ulteriore mazzata per Shakira, che ha avvertito sulla propria pelle quel senso di violazione della propria intimità che non è meno doloroso del tradimento. Una fonte vicina alla 45enne di Barranquilla ha detto a Page Six che Shakira è "devastata nell'apprendere che questa donna si sentiva chiaramente a casa sua nell'abitazione che lei e Piqué condividevano con i loro figli". L'insider ha aggiunto: "Loro erano ancora insieme in quel momento. È devastante per lei apprendere che questa relazione andava avanti da molto più tempo di quanto immaginasse".

Piqué con la sua nuova compagna Clara Chìa

Quanto la cantante sia uscita provata dalla fine della relazione con Piqué lo prova del resto il suo post su Instagram di Capodanno, in cui ha usato senza mezzi termini la parola ‘tradimento': "Sebbene le nostre ferite continuino ad essere aperte in questo nuovo anno, il tempo ha le mani del chirurgo – ha scritto per accogliere il 2023 e voltare pagina – Anche se qualcuno ci ha tradito, dobbiamo continuare a fidarci. Di fronte al disprezzo, continuare a valorizzarci. Perché ci sono più persone buone che cattive. Più persone empatiche che indolenti. Sono meno quelli che se ne vanno e più quelli che restano al nostro fianco. Le nostre lacrime non sono uno spreco, annaffiano il terreno dove nascerà il futuro e ci rendono più umani, così in mezzo al crepacuore possiamo continuare ad amare".

Adesso è tempo di rinascere, nutrendosi dell'amore infinito per i due figli Milan e Sasha, di 9 e 7 anni. Il resto lo farà quel chirurgo che scandisce le nostre vite e cura le nostre ferite. O almeno ci prova.