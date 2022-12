Gerard Piqué e Clara Chía non si nascondono più: fuga d’amore a Praga dopo la rottura con Shakira Dopo aver chiarito la sua posizione con Shakira, l’ex bandiera storica del Barcelona ha deciso di buttarsi anima e corpo nella sua nuova relazione con Clara Chia.

Gerard Piqué e Clara Chía non si nascondono più. Dopo aver chiarito la sua posizione con Shakira, l'ex bandiera storica del Barcelona ha deciso di buttarsi anima e corpo nella sua nuova relazione, nonostante la neo-coppia sia stata coinvolta in voci di crisi nelle ultime settimane. Il settimanale spagnolo "Semana" li ha sorpresi e immortalati, piazzandoli in copertina, in aeroporto a Praga. La coppia ha trascorso una settimana nella capitale della Repubblica Ceca, tra amore e complicità.

La separazione tra Piqué e Shakira

Sul fronte separazione, tutto procede. Shakira e Gerard Piqué hanno ratificato in tribunale la richiesta di separazione e l’accordo sulla tutela dei figli. Tra gli accordi raggiunti, quello più importante sui bambini, Sasha e Milan, che vivranno negli Stati Uniti con la cantante. I rapporti tra i due sono gelidi. Al momento di presentarsi in tribunale, sono entrati da due porte diverse e in due momenti diversi e – secondo quanto riportato da Marca – non si sarebbero scambiati neanche una parola. L'accordo prevede il trasferimento a Miami dei piccoli con Shakira, ma Piqué può vederli 10 giorni al mese e sempre nei periodi di vacanza. Questo Natale, i bambini staranno in compagnia del calciatore. Le spese di trasferimento che dovrà sostenere l'ex calciatore saranno da dividere tra lui e Shakira. Un buon compromesso per lui.

Il dolore di Shakira

Shakira aveva parlato per la prima volta a "Elle" spiegando di essere rimasta molto male: "Finora sono rimasta in silenzio e ho provato ad elaborato tutto. Non è facile parlarne, soprattutto perché la sto ancora attraversando. Penso che quei dettagli siano troppo privati per essere condivisi, almeno in questo momento. È tutto così crudo e nuovo. Posso solo dire che ho messo tutto quello che avevo in questa relazione e nella mia famiglia”.