Piqué arriva alla Kings League con una Twingo, Shakira gli ha fatto un favore: ci sta guadagnando L’ex calciatore replica agli attacchi della ex moglie utilizzando una strategia comunicativa molto proficua: l’opportunità di monetizzare accordi commerciali e togliere anche un sassolino dalla scarpa dopo nuova canzone e video della popstar.

Gerard Piqué arriva al padiglione del porto di Barcellona dove si gioca la Kings League a bordo di una Twingo. La scelta non è casuale.

Una nuova canzone e un video per prendere il ricordo dell'ex marito, accartocciarlo e lanciarlo alle spalle. Shakira ha raccolto milioni di visualizzazioni e fatto discutere per le parole esplicite, i riferimenti indiretti all'ex marito, Gerard Piqué e alla sua nuova fiamma, Clara Chia Marti, la modella 22enne che viene citata nel testo attraverso paragoni svilenti.

Parla di entrambi ma non li nomina. Li attacca sfogando tutta la propria rabbia, delusione, avversione per il tradimento subito utilizzando la musica come strumento catartico e arma globale. Ha scelto di mettere in piazza la propria sofferenza e trarne forza perché – dice nel brano della vendetta – "le donne non piangono più, le donne fatturano".

Il testo della nuova canzone di Shakira è intriso di riferimenti all’ex marito, Gerard Piqué.

"Hai scambiato un Rolex per un Casio, una Ferrari per una Twingo", è la frase dedicata alla giovane amante dell'ex calciatore. Una relazione che andava avanti da tempo e di cui la popstar colombiana s'è accorta per il consumo anomalo di marmellata a casa e per la comparsa della donna in un collegamento su Twitch.

Lei e Piqué erano nella loro casa, sotto lo stesso tetto, mentre dall'altro capo del filo in collegamento c'era lo streamer e amico Ibai Llanos: quella comparsa in diretta squarciò il velo e provocò dolore, era la prova dell'infedeltà che aveva sospettato e ha rappresentato la fine di tutto, la fine di un matrimonio durato 12 anni (e due figli) e di un'immagine di coppia da favola social: la star della musica internazionale, il campione di calcio che vince tutto con il Barça e la Spagna. Sipario ma senza applausi su un pezzo della sua (loro) vita.

Come ha reagito Piqué? Ha raccolto la palla al balzo e trasformato il ciclone della sequenza video-clip in una fonte di guadagno, l'opportunità di monetizzare accordi commerciali e togliere anche un sassolino dalla scarpa. Ecco perché, in occasione della terza giornata di campionato della Kings League (il torneo di calcio a 7 ideato in collaborazione con Llanos e lanciato proprio attraverso la sua agenzia, Kosmos), l'ex difensore catalano s'è presentato al padiglione del porto di Barcellona al volante di una Renault modello Twingo.

Il video condiviso sui social ha avuto 1,2 milioni di visualizzazioni nel giro di un'ora, sfondando il muro dei 7 milioni in quelle successive, e aprendo la strada a una nuova partnership (come nelle intenzioni di Piqué).

La replica ironica di Piqué che mostra un Casio dopo le parole di Shakira nella nuova canzone.

Era chiaro che, dopo il grande successo della Shakira's Music Session con Bizarrap, l'ex calciatore non sarebbe rimasto fermo a farsi sparare addosso. E ha risposto prendendo il veleno sparso dalla ex consorte per farne una fonte di introiti.

La nuova fiamma di Gerard Piqué, Clara Chia Marti.

Come? Ha chiuso anzitutto un accordo commerciale con la Casio (l'azienda di orologi menzionata con accezione dispregiativa nel raffronto con il nuovo amore dell'ex) e lo ha annunciato durante una diretta streaming pronunciando uno slogan emblematico: "Vi dico una cosa, questo è un orologio per la vita", rispondendo così alla moglie usando un concetto altrettanto tagliente. L'impressione è che la guerra mediatica sia solo all'inizio. Piqué e Shakira ci hanno visto un'opportunità laddove molti ci vedevano solo caos e grattacapi.